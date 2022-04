Roma, 1 apr – Otto serbatoi di petrolio in fiamme nella città russa di Belgorod, a 50 chilometri dal confine settentrionale con l’Ucraina. Il governatore locale, Vyacheslav Gladkov, ha accusato le forze armate ucraine di aver lanciato raid con due elicotteri contro il deposito di petrolio cittadino. A riportarlo è la Tass, che cita una fonte del ministero per le Emergenze, secondo cui 170 uomini e 50 mezzi sarebbero al lavoro per spegnere gli incendi.

Belgorod, in fiamme deposito di petrolio. Russia: “Nessun ferito”

E’ in assoluto la prima accusa da parte della Russia di un attacco ucraino sul suolo russo. “Non ci sono feriti” e lo staff del deposito è stato evacuato, dice Gladkov, specificando che “non c’è minaccia per la popolazione”. L’intera aerea è stata evacuata e i residenti sarebbero stati trasferiti in un centro sportivo. Stando poi a quanto riferito da Ria Novosti, l’attacco avrebbe mandato in fiamme duemila metri cubi di benzina e gasolio. Alcuni video che circolano in rete mostrano il raid che ha provocato una forte esplosione, seguita da un incendio.

️⭕️🇷🇺#Russia: In Belgorod, 8 tanks with fuel volume of 2,000 cubic metres each are burning, there is a threat of fire switching to another 8 – Russian emergency services

Il sindaco di Belgorod, Anton Ivanov, sostiene che “secondo un’informazione aggiornata, i due dipendenti che erano sul posto nel momento dell’esplosione non sono feriti” come riportato da altre fonti.

Oil depot is on fire in Belgorod. Governor of Belgorod region accused Ukraine in helicopter attack at depot https://t.co/0KvKn0D7Rv #Ukraine pic.twitter.com/V5v2ovxmsH — Liveuamap (@Liveuamap) April 1, 2022

Bbc: “Bloccato convoglio Croce Rossa”

A Zaporizhzia, nel frattempo, un convoglio della Croce Rossa che trasportava aiuti umanitari e medici a Mariupol è stato bloccato, perché non sarebbero state ricevute le “garanzie di sicurezza” richieste dalle truppe russe. A riportarlo è l’inviato della Bbc. Mentre secondo fonti ucraine oltre 40 autobus che sono stati fermati nella città di Berdyansk, in territorio controllato dai russi. Ed è sempre la Bbc a sostenere che alcuni degli autobus sono stati depredati degli aiuti che trasportavano dai soldati di Mosca. “Più di 100mila civili sono intrappolati a Mariupol senza forniture mediche che non si riescono a consegnare da 36 giorni”, tuona Oleksii Iaremenko, vice ministro del governo di Kiev, interpellato da Sky News.

Alessandro Della Guglia