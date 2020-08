Oslo, 31 ago – Ad Oslo una discutibile ma pacifica manifestazione anti Islam è stata attaccata da decine di immigrati musulmani. La polizia ha tentato di fermare l’aggressione, ma la situazione è degenerata in scontri che hanno visto il coinvolgimento di immigrati di fede musulmana e agenti antisommossa. Sabato in Norvegia si è ripetuto quanto accaduto il giorno prima a Malmo, in Svezia. Anche lì una manifestazione anti Islam ha causato la reazione degli immigrati musulmani, che hanno dato vita ad una rivolta.

La disinformazione dei media mainstream

Dunque in entrambi i casi a dare vita alle violenze sono stati immigrati di fede musulmana, eppure i media hanno parlato di “scontri durante una manifestazione islamofoba”. Alcuni esempi. Qui la disinformazione dell’Ansa rispetto ai fatti di Malmo, quest’altro invece è il servizio-bufala realizzato da Euronews, canale all news europeo con “strane simpatie” per gli Emirati Arabi (ogni settimana c’è almeno una “marchetta” pro Dubai).

L’attivista sputa sul Corano

Restando a quanto accaduto ad Oslo la situazione è degenerata dopo che Fanny Braten, attivista dell’organizzazione “Stop all’islamizzazione della Norvegia”, ha iniziato a sputare sul Corano strappandone alcune pagine. Gli immigrati musulmani che partecipavano alla contro-manifestazione hanno iniziato a lanciare uova all’indirizzo dei manifestanti anti Islam, riuscendo in alcuni casi anche a sfondare il cordone di polizia: la stessa Braten, stando a quanto riportato dal quotidiano norvegese Vg, ha ricevuto un calcio ad una gamba.

Dunque le immagini che riportiamo, blindati della polizia norvegese inseguiti da immigrati che urlano Allah Akbar, fanno riferimento ai disordini scoppiati a causa del tentativo di aggressione subita dai manifestanti anti Islam. A mettere a ferro e fuoco Malmo e Oslo sono stati immigrati musulmani, non gli “islamofobi”. Questo video ne è una ulteriore testimonianza.

Immigrati musulmani gridano Allah Akbar contro la polizia – Video



Davide Romano