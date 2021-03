La Gorman, 22 anni, è diventata famosa per aver recitato la propria poesia The hill we climb (La collina su cui ci arrampichiamo) all’inaugurazione del presidente democratico Joe Biden. «Poesia» è in realtà un parolone. Trattasi più che altro di un rap, di una serie di pensierini elementari e stereotipati sull’oppressione degli afroamericani e su quanto è bella la società multietnica.

La casa editrice Meulenhoff aveva difeso la scelta di chiamare la Rijneveld perché l’editore americano aveva chiesto qualcuno «affine al lavoro di Gorman anche nello stile e nei toni». Due giovani autrici, entrambe vincitrici di premi in giovane età… «Inoltre, entrambeLa stessa Amanda si era detta entusiasta della scelta», aveva spiegato Maaike le Noble, direttore della Meulenhoff. Non c’è stato niente da fare. La polizei internazionale antirazzista ha deciso per loro. Quindi, ricapitoliamo: una scrittrice bianca non può tradurre una poetessa nera; in compenso un’attrice nera pò interpretare il ruolo di Anna Bolena al cinema senza porsi il problema di non esseere «abbastanza bianca». Viviamo in tempi oscuri.