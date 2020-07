Roma, 15 lug – “In città sei tu la legge, qua sono io”. Se avesse modo di collegarsi a internet dai boschi in cui si è nascosto, Yves Rausch potrebbe aver pensato a questa celebre frase cinematografica di Sylvester Stallone alias Rambo. Sì perché dalla stampa locale, il 31enne tedesco braccato da centinaia di agenti di polizia nella Foresta Nera, è stato soprannominato subito così: Rambo. In fuga da giorni dopo aver minacciato con una pistola e disarmato quattro poliziotti, pare che Rausch sia infatti armato anche di arco e frecce. Non ha ucciso né ferito nessuno, ma per le forze dell’ordine è altamente pericoloso.

Braccato ma invisibile

In ogni caso il problema principale è che non si trova, nonostante una caccia all’uomo totale, nonostante sulle sue tracce vi siano cani, elicotteri e circa 200 agenti. Nonostante la sua foto sia rimbalzata su tutti i media internazionali e gli avvisi “wanted” diffusi ovunque nella zona di Oppenau (a circa 25 chilometri dal confine francese) da cui è letteralmente sparito. Un Rambo fantasma insomma, introvabile da domenica scorsa. Rischia dai 5 ai 15 anni di galera, eppure tutto sembra tranne che disposto ad arrendersi e consegnarsi alla polizia. Quest’ultima ha pure diramato un comunicato a tutta la popolazione, invitandola a non uscire di casa vista la pericolosità del soggetto.

Area blindata e scuole chiuse

Un “mostro” invisibile che per ora non ha comunque torto un capello a nessuno, ma che è armato fino ai denti e probabilmente fuori di sé. Così l’intera area che circonda la parte di Foresta Nera in cui si è nascosto è stata blindata. Le forze dell’ordine hanno anche avvisato i guidatori di evitare di dare passaggi a eventuali autostoppisti incontrati lungo la strada. Le scuole della zona sono state chiuse, idem gli asili. E per non lasciare nulla al caso è stato imposto pure il divieto di traffico aereo sulla zona interessata dalle ricerche.

“Questa è una situazione eccezionale per la nostra piccola comunità. Spero solo che possano trovarlo rapidamente e che nessuno si faccia male”, ha dichiarato Uwe Gaiser, sindaco di Oppenau. Certo, la Germania non è il Vietnam e da quelle parti nessuno è abituato a episodi di questo tipo. La stessa polizia è probabilmente rimasta spiazzata, credendo forse di riuscire ad acciuffare il fuggitivo in tempi rapidi. E invece Rambo tiene ancora in scacco tutti, senza aver sparato un colpo. E neppure scagliato una freccia dal suo temutissimo arco.

Eugenio Palazzini