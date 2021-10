Roma, 15 ott – David Amess, 69enne deputato conservatore, stato accoltellato nella chiesa metodista di Leigh-on-Sea – nell’Essex – è deceduto. Lo riferiscono i media britannici. Il parlamentare era lì per incontrare alcuni elettori della sua circoscrizione. Stando a quanto riferito dalla polizia, “un uomo è stato arrestato e non stiamo cercando nessun altro. Forniremo maggiori informazioni quando le avremo”.

Al momento non è nota l’identità dell’aggressore e le autorità mantengono riserbo anche sulle condizioni del deputato, accoltellato ripetutamente. Le forze dell’ordine stanno indagando poi sul movente dell’attacco.

Chi è David Amess, il deputato accoltellato

Come specificato dalla Reuters, sul suo sito Amess parla dei suoi interessi per “il benessere degli animali e di tematiche pro-life. Si tratta infatti di un parlamentare celebre nel Regno Unito per le sue posizioni contro la caccia e antiabortiste. Si è spesso dichiarato favorevole anche alla pena di morte per i crimini più gravi, oltre ad essere fermamente contrario ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e ad aver sostenuto convintamente la campagna per la Brexit. Sposato, padre di cinque figli, Amess è deputato dal 1983 ma non ha mai ricoperto la carica di ministro. Attualmente fa parte della maggioranza Tory che sostiene il premier Boris Johnson.

Eugenio Palazzini