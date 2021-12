Parigi, 1° dic – «Non è più tempo di riformare la Francia, ma di salvarla». È con queste parole che Éric Zemmour ufficializza la sua candidatura alla presidenza della Repubblica francese. L’annuncio era atteso ormai da mesi, ma l’intellettuale transalpino ha voluto aspettare sino a ieri per farlo in grande stile. Dal suo canale YouTube, Zemmour si è presentato come un Charles de Gaulle redivivo: con una scenografia d’altri tempi e sulle note della settima sinfonia di Beethoven, il neocandidato all’Eliseo esorta i francesi a lottare per «recuperare la sovranità» e per smettere di «sentirsi esuli in patria», e cioè «stranieri nel proprio Paese».

Zemmour scende in campo

Il video, della durata di 10 minuti, inizia con le immagini della Francia di oggi, preda di una frattura sociale profondissima e ostaggio della retorica globalista e politicamente corretta. A essere in pericolo, dice Zemmour, è la nazione che i francesi hanno conosciuto nella loro infanzia, e che adesso rischia di sparire per sempre. Ormai la vera Francia, «quella di Giovanna d’Arco, Luigi XIV, Napoleone e del generale de Gaulle», non esiste che nei ricordi di un popolo sotto attacco.

La sfida alle élite globaliste

Occorre salvare una «Francia che sta scomparendo», ribadisce Zemmour, ed è per questo che non intende «accontentarsi del ruolo di giornalista e di Cassandra» e di «aver deciso di prendere in mano il nostro destino». Perché «sia destra che sinistra hanno mentito». L’obiettivo del candidato presidente – che i sondaggi danno intorno al 15 per cento – è quello di fermare la macchina infernale che sta annientando la nazione, con l’augurio «che i nostri figli non siano più sottomessi, che si possa preservare il nostro modo di vivere, le nostre tradizioni, la nostra lingua», affinché «i francesi si sentano di nuovo a casa e gli ultimi arrivati si assimilino alla loro cultura».

Contro la sostituzione etnica

La critica all’immigrazione è evidente: «Non è la causa di tutti i nostri problemi, ma li aggrava tutti», dice Zemmour. Che poi promette: «Non ci lasceremo dominare, conquistare, sostituire». Ma questo programma, avverte l’aspirante presidente, verrà avversato con tutte le loro forze dai nemici dei veri patrioti: «Vi diranno che siete razzisti e animati da passioni tristi, ma è la passione più bella che vi anima, quella per la Francia». Di qui l’appello finale: «Siamo un grande popolo, abbiamo sempre trionfato. Viva la Repubblica e, soprattutto, viva la Francia».

Elena Sempione