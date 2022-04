Shangai, 12 apr — Esplodono la rabbia e l’esasperazione degli abitanti di Shangai stremati da 14 giorni di lockdown anti Covid durissimo. Nella metropoli – dove risiedono 26 milioni di persone – letteralmente presa in ostaggio dal personale sanitario e di sicurezza, la tensione con i cittadini è alle stelle e sta sfociando nelle prime rivolte e scene di caos urbano.

Sui social media circolano con insistenza i video che riprendono scene di saccheggi in alcune zone della città, mentre in altre, gruppi di cittadini hanno deciso di violare le severissime misure di isolamento domiciliare per protestare di fronte alle sedi delle stazioni di polizia contro la scarsità di cibo — le consegne dei generi alimentari e di prima necessità latitano lasciano affamate milioni di persone — e la repressione feroce di qualsiasi forma di dissenso.

Shangai, popolo in rivolta contro il lockdown

L’ultima ondata di casi positivi— con la conseguente istituzione del lockdown totale per milioni di persone nella città di Shangai — ha letteralmente ingolfato il sistema delle consegne a domicilio cittadine; nemmeno l’intervento delle autorità locali è stato decisivo per la risoluzione del problema. Da giorni migliaia di cittadini, documentati da video online, si affacciano alle finestre dei loro appartamenti chiedendo aiuto e urlando per protesta contro le autorità e per incoraggiarsi a vicenda. Scene molto simili a quelle già viste a Wuhan nel 2020: quando tutto ebbe inizio.

E non è servito a nulla

Ci si aspetterebbe che tanto inumano rigore abbia per lo meno sortito qualche effetto sul fronte sanitario, ma i numeri dicono altro. Nel frattempo, il tempo passa e il peso sociale ed economico di queste misure si fa ingestibile. La dimissione di oltre diecimila pazienti dai lager-quarantena ha sortito solo da momentaneo effetto-tampone. «Vogliamo lavoro, vogliamo libertà», è il grido dei cittadini scesi in strada violando l’isolamento alla ricerca di qualcosa da mettere in tavola. Vi è poi il dramma umanitario, che sta passando scandalosamente sotto silenzio, della separazione dei bimbi dai genitori positivi al Covid, o viceversa: chi è positivo viene infatti prelevato dalla propria abitazione e relegato in una struttura di quarantena. Luoghi dove si fa più pressante la scarsità di materiali come coperte o disinfettanti. La dura repressione della polizia di Shangai

A man under lockdown in Shanghai walked out without a mask. He was restrained by a group of people in white with restraining poles. The humiliated man resisted in fury, pic.twitter.com/fCzbMJkt3A — cherrycat (@cherryfatcat) April 12, 2022

Migliaia di cittadini affacciati alle finestre urlano chiedendo aiuto

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz — Patrick Madrid ✌🏼 (@patrickmadrid) April 9, 2022

This is not a new phenomenon. This is from several days ago. Absolutely appalling. pic.twitter.com/643Thw8fOa — Gary Paul Hermit ‏ن (@enternoon) April 9, 2022

Gatti e cani domestici appartenenti a soggetti in quarantena vengono uccisi barbaramente dalle autorità

gatos e cachorros que vivem nas ruas, ou que foram deixados lá pelos donos que não tem mais comida em casa para alimenta-los, estão sendo mortos pelos comunistas + pic.twitter.com/24aArYB9Gz — Out Of Context Progressismo Reserva (@ProgressismoR) April 11, 2022

Quem testa positivo pra Covid é brutalmente levado de casa para a quarentena forçada+ pic.twitter.com/Te7aZ106ue — Out Of Context Progressismo Reserva (@ProgressismoR) April 11, 2022

Altri episodi di repressione

Nenhuma forma de protesto é permitida…+ pic.twitter.com/1ejTxsZJLv — Out Of Context Progressismo Reserva (@ProgressismoR) April 11, 2022

Cristina Gauri