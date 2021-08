Shangai, 30 ago — L’Università di Shangai, in Cina, avrebbe chiesto ai propri dipartimenti di stilare elenchi degli studenti Lgbt e riferire sul loro «stato mentale»: è quanto contenuto in un presunta direttiva interna pubblicata online sulle piattaforme social da media cinesi e stranieri. L’Università non ha confermato né ha risposto alle domande dei giornalisti, ma ha scatenato il panico tra gli studenti cinesi. La notizia arriva infatti in seguito a un giro di vite sui gruppi e sulle organizzazioni del campus che sostengono l’attivismo femminista e Lgbt. Lo riferisce il Guardian.

Nell’indagine si chiede ai dipartimenti di «svolgere indagini e ricerche» sugli studenti identificati come Lgbt, sullo stato mentale e sulle condizioni psicologiche di questi ultimi — inclusa la posizione politica — e i contatti sociali. Grande il timore espresso da studenti e attivisti, preoccupati del fatto che tale «raccolta di informazioni» potrebbe penalizzare gli studenti Lgbt esponendoli a discriminazioni. Alcuni esperti legali su Weibo si chiedono se tale pratica sia in aperta violazione della nuova legge cinese sulla privacy dei dati.

Shanghai University is ordering its colleges to report whether they have any students who identify as #LGBT, according to a university notice that cites “relevant requirements.” It’s confirmed by a student and a staff member of the uni. The purpose of such order is unknown. pic.twitter.com/33hWvqwEtq

— Yaling Jiang (@yaling_jiang) August 26, 2021