Roma, 16 ott – Un professore è stato decapitato nei pressi di una scuola di Conflans-Sainte-Honorine, vicino a Parigi, intorno alle 17 di oggi. L’aggressore sarebbe stato poi abbattuto dagli agenti della polizia anti-crimine intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine avrebbero già catalogato l’omicidio dell’insegnante come un attacco terroristico. Stando a quanto riportato da alcuni media francesi, dei testimoni hanno riferito che l’aggressore (probabilmente il genitore di un alunno) ha gridato Allah Akbar prima di compiere il terribile gesto.

Un’inchiesta sull’accaduto è già stata aperta dall’antiterrorismo per “assassinio in relazione a un’azione di stampo terroristico”. Secondo Europe 1 il professore sarebbe stato ucciso dopo aver mostrato in classe agli alunni alcune vignette di Maometto pubblicate da Charlie Hebdo.

Eugenio Palazzini