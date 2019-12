Roma, 16 dic – “Nancy Pelosi? E’ una pazza, le cadono i denti e non ha tempo per pensare”. Probabilmente qualcuno avrà pensato che una volta eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump avrebbe moderato toni e linguaggio. In tal caso, si è sbagliato di grosso. L’ultima stoccata del tycoon, decisamente pesante, allo speaker della Camera che ha dato il via libera all’impeachment nei suoi confronti, è ancor più dura del solito. Un attacco, quello di Trump, arrivato subito dopo l’ultima conferenza dell’esponente del Partito democratico.

Trump all’attacco

Nella fattispecie una giornalista ha chiesto a Nancy Pelosi: “Perché non ha deciso di non fare della corruzione uno degli articoli dell’impeachment?”. La speaker della Camera, mostrandosi piuttosto imbarazzata, ha replicato: “È stata una decisione maturata dalle raccomandazioni dei nostri presidenti di commissione, avvocati e altri”. Una risposta decisamente poco convincente, che anzi fa trapelare qualche perplessità sulle accuse mosse contro il presidente Usa. Trump ha infatti preso la palla al balzo e dopo averle dato della “pazza” ha replicato incalzando la rivale su Twitter: “I denti di Nancy stavano cadendo dalla sua bocca, non ha avuto tempo di pensare (nel rispondere alla domanda della giornalista, ndr)”.

La polemica sull’impeachment, che i due politici continuano a coltivare su media e social, sta comunque perdendo d’interesse. I cittadini americani si stanno mostrano infatti sempre meno curiosi riguardo a una questione piuttosto nebulosa ed estremamente “tecnica”, dunque poco avvincente per garantire un focoso battibecco. Non è un caso che il dibattito a riguardo non entri nella “top ten” dei trend Twitter statunitensi dal 15 novembre. Un aspetto apparentemente trascurabile, ma che in realtà fornisce un assist evidente a Trump.

Eugenio Palazzini