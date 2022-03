Roma, 25 mar – Per il governo di Kiev, la guerra d’Ucraina potrebbe finire il 9 maggio. È quanto riporta uno degli aggiornamenti di Tgcom24.

Kiev: “La guerra finirà il 9 maggio”

Addirittura una data, insomma, per la fine della guerra e degli scontri in Ucraina. Secondo le fonti dell’intelligence ucraina, raccolte da SkyNews, il termine delle ostilità potrebbe essere il 9 di maggio. I soldati russi sarebbero stati informati dai loro superiori al riguardo. C’è poi l’aggiunta di qualche dettaglio su quella data, che, come è noto, non è casuale. Il 9 maggio infatti il Cremlino festeggia la “Giornata della vittoria”, la fine della cosiddetta “Grande guerra patriottica” che portò l’Armata rossa a vincere la Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. E il 2022 sarebbe, per l’appunto, il 77esimo anniversario di quel successo. Negli ambienti comincia a circolare la voce che in qualche modo il Cremlino voglia provare a “unire” le due celebrazioni.

E Mosca dichiara: “Nessun progresso sui negoziati”

Nel frattempo il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, secondo le parole riportate dall’agenzia Interfax, non è ottimista, ma anzi afferma che “de facto non stiamo facendo progressi sulle principali questioni politiche”. Il riferimento è ovviamente ai colloqui tra Russia e Ucraina. A quei negoziati che esistono ma non “sussistono” dall’inizio delle ostilità. Maggiore possibilismo sulle questioni secondarie, che secondo Medinsky mostrano posizioni “più vicine”.

Alberto Celletti