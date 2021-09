Roma, 29 set — United Airlines sta per licenziare 593 dipendenti che si sono rifiutati di vaccinarsi contro il Covid-19.

United Airlines silura 593 dipendenti

Lo ha annunciato la dirigenza della compagnia, descrivendo la decisione come «incredibilmente difficile, ma mantenere la nostra squadra al sicuro è sempre stata la nostra priorità». Il tempo è scaduto, quindi: già all’inizio di agosto United Airlines aveva imposto la vaccinazione a tutti i suoi dipendenti negli Stati Uniti, circa 67mila. Di questi, circa il 3% aveva presentato domanda di esenzione per motivi medici o religiosi. Il resto aveva scelto di buon grado di farsi inoculare il vaccino. Mancano all’appello 593 dipendenti che in data attuale ancora non hanno fornito prova di essersi vaccinati: per loro l’azienda avvierà un processo di licenziamento secondo un iter stabilito di concerto con i sindacati.

La linea dura dell’amministrazione Biden

Nessuna alternativa per i licenziati renitenti al vaccino, quindi, come invece previsto da altre compagnie che stanno offrendo test settimanali, lavoro da remoto o settori riservati. Nelle scorse settimane, oltre alla United Airlines altre società — tra cui Amtrak, Microsoft, Disney — avevano imposto il vaccino ai propri dipendenti. Questo ben prima dell’annuncio del 9 settembre del presidente Joe Biden secondo cui le aziende con più di 100 dipendenti avrebbero dovuto esigere la vaccinazione obbligatoria. «L’esperienza dice che questi provvedimenti spingono i dipendenti a farsi vaccinare», sottolinea Laura Boudreau, professore alla Columbia University che studia questioni legate agli ambienti di lavoro. Solo una esigua minoranza finirà con il lasciare il proprio impiego — magari coloro che si trovano più vicini all’età di pensionamento.

Le aziende che non seguiranno scrupolosamente le disposizioni anti-Covid incorreranno in pesanti sanzioni, fino a 13.600 dollari. L’alternativa al vaccino, come sempre, è data dai test settimanali, ma rimane ancora da stabilire chi se ne dovrà fare carico — se l’azienda, lo Stato o il lavoratore. Nel frattempo il sindacato piloti di American e Southwest ha chiesto all’amministrazione Biden e al Congresso di poter sottoporre i non vaccinati a test settimanali o mostrare l’immunità da Covid-19. Delta Air Lines annuncia che a partire da novembre, i lavoratori non vaccinati «pagheranno un supplemento mensile di $ 200 per aderire al piano sanitario dell’azienda».

Cristina Gauri