Secondo i giocatori storici di tombola.it, i top 10 posti in cui giocare a bingo sono i seguenti, vediamo se corrispondono anche ai tuoi preferiti:



10 dal parrucchiere mentre si attende il proprio turno o si fa il colore ai capelli

9 in spiaggia, giocare a bingo online è una bella scusa per fare amicizia e attaccare bottone con la vicina di ombrellone o il bagnino

8 su una panchina o all’ombra di un grande albero durante una giornata soleggiata, magari sorseggiando una bibita fresca

7 in pausa pranzo, con o senza i colleghi

6 a letto quando non si riesce a dormire, il partner dorme e si ha voglia di chiacchierare

5 a casa sul divano durante una giornata piovosa, spesso con una bella copertina sulle gambe (relax assicurato)

4 durante le cene e i pranzi di Natale con i parenti e gli amici per movimentare la noia post pranzo

3 con gli amici durante una serata in pizzeria oppure davanti a un aperitivo per tentare la fortuna insieme

2 sul bus mentre si torna dal lavoro o dall’università e si ha voglia di qualcosa di leggero e spensierato

1 in fila alla posta, quando poi arriva anche chi ha prenotato il posto ed esce prima di te

Tombola.it è disponibile su app, tablet, smartphone e pc fisso o portatile. Ovunque ti trovi, tombola.it ti permette di svagarti per cinque minuti senza spendere una fortuna.

Come divertirsi e come svagarsi con il bingo, con un occhio attento al gioco responsabile

Vuoi giocare a bingo, ma non sai come fare a mantenere il controllo su quello che spendi? Collegati a tombola.it e il bingo è a tua disposizione 24 ore su 24. Oltre ai giochi, trovi anche una coloratissima chat in cui si parla di tutto: gossip, musica, hobby, cucina, sport, VIP e programmi tv. E se ci tieni a far sapere il segreto che rende la tua pasta alla carbonara così saporita, basta collegarsi a tombola.it e un Chat Moderator ti accoglierà nella community di bingo più grande in Italia. Se sei un nuovo iscritto hai un bonus bingo del 200% sul primo deposito per provare tutti i nostri giochi di bingo gratis, senza spendere nemmeno un euro. Quando ti iscrivi, ti verrà richiesto di decidere un limite di gioco. Questo limite di gioco nel bingo è fondamentale per mantenere il divertimento sempre alto: spesso, soprattutto agli inizi, si tende a farsi influenzare dagli amici e dai giocatori in chat, che magari si trattengono per un paio di partite in più rispetto a te perché il loro limite di gioco non è raggiunto. Davvero una bella opportunità per giocare gratis a bingo, ti aspettiamo su tombola.it!