Roma, 3 gen – Tra i più operosi e ferventi propalatori della catechesi globalista e dell’ortopedizzazione glamour delle plebi sradicate figura senz’altro, e in posizione non marginale, Gad Lerner. Le sue battaglie sono, immancabilmente, le stesse dei padroni del mondialismo: ai quali egli, in buona compagnia, fornisce da tempo quadri ideologici di sostegno.

L’antisemitismo come argomento per confutare le posizioni altrui

Ricordo, per inciso, quando mi invitò a prendere parte a una sua surreale trasmissione sulla Rai, dal titolo “La teoria della razza”. L’argomento dell’intervista era Soros. Al cospetto delle critiche da me mosse allo speculatore finanziario della open society, Gad Lerner tirò fuori, puntualissimo, la categoria di “antisemitismo” per confutare la mia posizione. A nulla valse il mio tentativo di fare pacatamente capire al paladino del verbo unico cosmopolitico di completamento del rapporto di forza egemonico che io criticavo Soros non certo in quanto ebreo, ma in quanto speculatore finanziario. E che, per lo stesso motivo, celebravo Marx in quanto lucido filosofo hegeliano e non in quanto ebreo. Gad Lerner, eroe del non sequitur (che farebbe bene a rileggersi “Sulla questione ebraica” di Carlo Marx), delegittimò la mia critica marxiana del padrone no border mediante la ridicola accusa dell’antisemitismo: che, ovviamente, in quel contesto era del tutto priva di significato. Sarebbe come dire che il poliziotto che arresta un ladro è antisemita, se il ladro è, per ventura, ebreo. Stessa tenuta dell’argomento del signor Lerner.

“Milano la città più dinamica, ricca e tranquilla d’Italia grazie agli stranieri”

E ora, in conclusione del 2019, l’aedo del globalismo e dello sradicamento dei popoli ci delizia con una serenata in onore della deterritorializzazione e della centrifugazione delle identità. In un post su Facebook, Gad Lerner scrive che a Milano, su 1.404.239 abitanti, 281.488 residenti provengono dall’estero. E che “guarda caso [Milano] è la città più dinamica, ricca e tranquilla d’Italia”. Non so quali siano esattamente i dati su cui il paladino del globalismo fondi la sua analisi. Ma, soprattutto, mi pare che egli cada ancora una volta nella sfera del non sequitur, allorché instaura un nesso di causalità diretta tra la presenza di stranieri e l’essere una città dinamica, ricca e tranquilla.

Forse che, prima dell’arrivo degli stranieri, Milano era una città di barbari? O, ancora, città come Napoli o Roma sono meno ricche perché vi sono meno stranieri? Strana teoria, invero. Mera ideologia, direbbe sicuramente Marx. Ideologia, cioè, giustificazione di ciò che c’è, del rapporto di forza su cui si fonda il dominio del polo egemonico. Quel polo che, guarda caso, adora l’immigrazione perché gli garantisce braccia a basso costo e disgregazione di ogni solidarietà comunitaria basata sulla lingua e sull’identità.

Diego Fusaro