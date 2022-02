Non sono pochi quelli che online raccontano di avere difficoltà nell’addormentarsi a causa di infiammazioni lungo la schiena o dolori muscolari. Più in generale, si parla di spiacevoli situazioni che possono comportare insonnia, stress ed ansia, tramutando la fase notturna in un’agonia. Secondo recenti studi, tali disturbi del sonno potrebbero essere dovuti al vecchio sistema di riposo poco performante.

In questi casi, volendo giungere ad una soluzione definitiva, è indispensabile un cambio di materasso. Una sostituzione a vantaggio di modelli confortevoli che assicurino una corretta postura durante il sonno. Tra le alternative sul mercato, spiccano i materassi su misura ossia dei sistemi di riposo innovativi, aventi una progettazione basata sulle forme dell’individuo. Non si commette errore definendoli materassi ad hoc. Detto ciò, urge un esame approfondito delle 4 principali ragioni in favore dell’acquisto.

1. La struttura adattabile dei materassi su misura

Il maggiore punto di forza dei materassi su misura è legato alla tipica struttura adattabile. Tecnicamente, un taglio conforme all’aspetto fisico, al metraggio della camera da letto e al numero di persone che faranno uso del sistema di riposo. È bene ricordare che quando i modelli standard non soddisfano i predetti requisiti, i materassi su misura da opzione passano a scelta obbligata.

2. L’ampia gamma di materiali nei materassi su misura

La seconda ragione che induce all’acquisto di materassi su misura è relativa all’ampia scelta dei materiali per la struttura e per il rivestimento. Con riguardo alla struttura, molto dipende dal grado di rigidità ricercato dall’acquirente. A tal proposito, per gli affezionati ad una rigidità oltre la media, si consiglia il memory foam che vede una sovrapposizione di strati dello stesso materiale varianti per densità, mentre per gli amanti del tocco delicato, difficile pensare a qualcosa meglio di una composizione avanzata con molle insacchettate singolarmente.

Riprendendo quanto accennato sopra, ulteriori personalizzazioni interessano l’importante rivestimento esterno. Infatti, si può trovare una copertura sfoderabile per il materasso su misura in tessuto, con microcapsule d’aloe oppure in filo d’argento.

3. La garanzia decennale riconosciuta ai materassi su misura

Generalmente, l’acquisto di materassi su misura è favorito da una garanzia di qualità decennale. Nel dettaglio, il produttore assicura che, entro tale arco temporale, non dovrebbero sorgere difetti legati alle alte performance e alle proprietà dei materiali selezionati.

Qualora la promessa del produttore non fosse mantenuta, l’acquirente potrà richiedere la sostituzione del modello difettato oppure attivare la procedura di rimborso. Un grande passo in avanti nella tutela dei consumatori.

4. Il numero di zone a portanza differenziata

Visionando la struttura del materasso su misura, non può mancare un occhio al numero di zone a portanza differenziata per godere di un adeguata protezione delle aree sensibili. Secondo il parere di illustri dottori, il numero di zone a portanza differenziata deve sempre risultare compreso tra 7 e 15.

Le stesse contribuiscono ad alleviare forti dolori provocati da sciatalgia, lombalgia, cervicale e difficoltà articolari. In definitiva, è arrivato il momento di tornare a svegliarsi carichi di energia.