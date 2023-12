Arredo ufficio: le sedie e le poltrone di design per gli ambienti di lavoro

Quando arriva il momento di scegliere l’arredo per il vostro ufficio, i vari elementi dell’interior design vanno vagliati in base al vostro gusto personale, al tipo di business svolto, l’immagine che volete dare. Tra le tante valutazioni per definire l’arredo, dedicate la massima attenzione alla scelta delle sedie per l’ufficio che rivestono un ruolo cruciale. In un ambiente di lavoro, a prescindere dallo stile prescelto, esistono diverse tipologie di sedie che si differenziano per i loro scopi.

Sedie operative

Di solito, quando pensate a un ufficio, le prime sedie che vi vengono in mente sono quelle cosiddette operative. Le sedie da ufficio su Ufficio Discount sono pensate per essere ergonomiche, comode e stabili. Si tratta di sedute progettate per stare seduti alla scrivania 8 ore al giorno senza ripercussioni negative, tra cui le più frequenti includono il mal di schiena.

Le poltrone operative sono realizzate in materiale leggero con altezza regolabile in base alle preferenze e lo schienale si può inclinare. Insomma, le sedie operative sono progettate per offrire un comfort maggiore grazie a supporti ergonomici.

Spesso sono dotate di ruote, tuttavia, tenete presente che se il vostro ufficio dovesse avere pavimenti delicati, forse le sedie con rotelle non sono la scelta migliore poiché potrebbero graffiare le superfici.

Poltrone direzionali

Invece, un discorso completamente diverso va fatto per le poltrone direzionali. Rispetto alle sedie operative per il lavoro di tutti i giorni, queste sedute si trovano in uffici direzionali dove svolgono anche un ruolo estetico. Le sedie direzionali, oltre ad essere comode, sono curate nel dettaglio; se le dovete inserire in un ufficio dall’arredo classico, scegliete poltrone direzionali importanti dai colori sobri e neutri.

Il rivestimento in pelle, di solito, è la scelta più azzeccata con cui non si sbaglia mai. È molto indicato anche in ambienti di lavoro più moderni al passo coi tempi che si caratterizzano per spazi aperti multifunzione. Anche in queste situazioni, occorre una sedia importante che esprima carattere e sappia arredare l’ufficio dove si prendono le decisioni principali per il futuro del vostro business.

Sedie visitatori

Non bisogna mai commettere l’errore di non prestare attenzione durante la scelta delle sedie destinate ai visitatori. È evidente che la funzione di queste sedute sia, ancora una volta, diversa. Sarebbe imperdonabile ospitare clienti e fornitori su sedie qualsiasi oppure operative con le rotelle. Serve una seduta molto confortevole che, allo stesso tempo, esprima il carattere della vostra azienda. Poltrone e divani per gli ospiti possono esser più ricercati nello stile, affinché il loro design vada di pari passo con quello dell’ambiente, caratterizzandolo in maniera precisa. È quindi concesso qualche vezzo in più, come colori a contrasto, rivestimenti particolari, cuscini con trame, dettagli metallici e così via.

Sgabelli tecnici

Infine, non dimenticate che per svolgere alcuni lavori al banco, le sedie operative normali non vanno bene. L’arredo deve arricchirsi con sgabelli tecnici che, sebbene in stile moderno, rendano subito lo spazio più tradizionale perché legato ancora a come si svolgevano, e svolgono, alcune mansioni specifiche, a iniziare da quelle tecniche.

In conclusione, le sedie per l’ufficio si differenziano tra sedie operative e direzionali, ben diverse dagli sgabelli tecnici, senza dimenticare le sedute per i visitatori