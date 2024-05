Bertini Costruzioni Srl, un percorso di crescita sostenibile: la trasformazione da piccola impresa a realtà consolidata

L’espansione rapida di un’azienda non è sempre la scelta migliore. Spesso, gli imprenditori vengono tentati dall’idea di sviluppare velocemente la loro attività, rischiando però di compiere mosse avventate. Questa fretta può rivelarsi controproducente nel lungo periodo, portando a scelte azzardate che possono costare care in termini di futuro aziendale. Un caso emblematico di crescita graduale e sostenibile è rappresentato da Bertini Srl, un’azienda che ha saputo evolversi con saggezza nel corso di oltre mezzo secolo.

Bertini Srl, la storia

Le origini modeste di Bertini Srl risalgono al 1965, quando venne fondata come ditta individuale dal fondatore Pierluigi Bertini, con sede in Valsesia, Piemonte. In quel periodo, l’azienda operava prevalentemente nello sgombero neve, un’attività molto redditizia in una regione caratterizzata da inverni rigidi, come testimoniato dalle celebri nevicate che colpirono anche il centro Italia in quegli anni di temperature più fredde rispetto ad oggi.

Nei successivi trent’anni, l’impresa si è concentrata su queste attività core del trasporto di materiali e dei piccoli scavi, consolidando la propria posizione e garantendo un sostentamento ai dipendenti, un traguardo tutt’altro che scontato specialmente per le piccole realtà imprenditoriali italiane.

Il vero salto di qualità è avvenuto nel 1995, quando i figli di Pierluigi, Roberto e Paolo Bertini, hanno rilevato l’azienda di famiglia, trasformandola per ovvie ragioni fiscali in una società in nome collettivo (SNC), mantenendo così lo status di società di persone. Questo passaggio ha aperto le porte a una diversificazione delle operazioni, con l’ingresso nel settore degli interventi sulle reti idrauliche e gli acquedotti pubblici, un segmento di mercato in piena espansione all’epoca grazie allo sviluppo delle piccole comunità montane.

Il successo di questa mossa strategica ha portato, nel 1998, alla trasformazione in società a responsabilità limitata (SRL) e, l’anno successivo, all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori. Da quel momento, Bertini Costruzioni ha intrapreso un percorso di crescita esponenziale, diventando uno dei principali contractor nel settore delle costruzioni e delle opere idrauliche, sia per i privati che per gli enti pubblici del Nord Italia.

Visione e costruzione

La lungimiranza dei vertici aziendali di Bertini Costruzioni Srl si è rivelata fondamentale per il percorso di crescita intrapreso. Mentre molti imprenditori cedono alla tentazione di espandersi rapidamente, sacrificando stabilità e redditività, i fratelli Bertini hanno dimostrato una mentalità diversa. Hanno atteso il momento propizio, valutando attentamente i rischi e le opportunità prima di compiere il passo successivo. Questa pazienza ha permesso loro di cogliere l’occasione giusta quando si è presentata, sfruttando l’onda dello sviluppo delle comunità montane per accedere a nuovi appalti e commesse. Una lezione preziosa per chiunque voglia costruire un’impresa solida e di successo.

La storia di Bertini Costruzioni Srl dimostra che la crescita sostenibile di un’impresa richiede tempo e prudenza. Per oltre trent’anni, l’azienda ha mantenuto un focus sulle proprie attività tradizionali, aspettando l’occasione giusta per diversificarsi e ampliare il proprio raggio d’azione. Questa strategia paziente ha permesso a Bertini di consolidare le proprie fondamenta prima di intraprendere nuove sfide, evitando rischi eccessivi e garantendo una transizione graduale verso il successo.