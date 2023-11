Centro Tessile Milano, arriva l’ultimo, imperdibile Open Day

La moda è un orizzonte estetico. E l’esibizione delle migliori collezioni non può che consolidarlo. Ma è anche una possibilità di aggregazione sociale, visto il comune interesse per l’ambito. Le iniziative del Centro Tessile Milano, soprattutto da questo punto di vista, rappresentano occasioni eccezionali da non lasciarsi sfuggire. Tutti nel capoluogo lombargo domenica!

Il polo è entusiasta di aprire le sue porte a quest’iniziativa e attende con impazienza di accogliere tutti coloro che desiderano partecipare a questa giornata. Il CTM offre l’opportunità a tutti i commercianti di vivere un ambiente esclusivo durante il fine settimana conciliando affari, tempo libero e divertimento. L’evento sarà un’occasione imperdibile per i negozianti per visitare il centro e lasciarsi ispirare dalle nuove tendenze e collezioni dei consorziati.

L’ultima domenica di apertura straordinaria del Centro Tessile Milano, situato a Cernusco sul Naviglio (MI) S.S. 11 Padana Superiore 16/18, è fissata per il 19 novembre 2023 dalle ore 8:30 alle ore 17:00. Dopo il successo degli open day del 24 settembre e del 22 ottobre, il Centro Tessile Milano si prepara all’ultimo evento di questa stagione; l’ultima opportunità dell’anno per immergersi, di domenica, nel mondo affascinante del tessile e dell’abbigliamento.