Non evento più doloroso come la perdita di un proprio caro che ci mette di fronte al dilemma della morte, un momento di dispersione e di vulnerabilità alla quale tutti, prima o poi, saremo esposti. Specialmente se si tratta di un familiare, c’è bisogno di dover organizzare il funerale, in modo da dare il degno saluto a chi ci ha lasciato, andando a decidere ogni particolar, seppur con moltissimo dolore.

Dal luogo del rito alla scelta del feretro, dalla composizione floreale alla selezione musicale, ogni aspetto riveste un’importanza significativa per rendere l’ultimo saluto a un defunto un momento di commemorazione personale e rispettoso. In questa circostanza, il supporto di professionisti come le pompe funebri Roma, può essere di fondamentale aiuto, offrendo assistenza e consulenza durante tutto il processo. Di seguito mettiamo in risalto come organizzare al meglio un funerale.

La scelta della giusta agenzia

Il primo passo nell’organizzazione di un funerale è la scelta dell’agenzia di pompe funebri. Questo passo risulta fondamentale, perché permette di semplificare un processo che, in quel momento, sarebbe impossibile da superare, non solo sul piano emotivo, ma anche su quello logistico. Infatti, oltre a permetterci di scegliere la giusta bara e i fiori, vanno a risolvere tutte quelle questioni legali che vanno fatto al momento della dipartita della persona amata. Tra le molteplici agenzie disponibili, è importante scegliere quella che meglio risponde alle vostre esigenze, rispettando le volontà del defunto e offrendo supporto alla famiglia in lutto.

Ricercate agenzie con una solida reputazione e un approccio empatico e professionale. Chiedete a parenti, amici o al personale dell’ospedale o della casa di cura per le raccomandazioni. Considerate anche i costi dei servizi offerti, poiché possono variare notevolmente.

La pianificazione del rito

La pianificazione del rito funebre rappresenta la fase successiva. Si tratta di un momento cruciale per commemorare la vita del defunto, quindi è fondamentale che rispecchi le sue convinzioni personali e religiose, oltre alle esigenze dei familiari e degli amici in lutto.

Decidete se organizzare un servizio funebre religioso o laico. Se il defunto era una persona religiosa, potreste desiderare di organizzare un servizio che rispetti le sue credenze, consultando il suo leader spirituale o religioso. Quindi prendete in considerazione se si tratta di un cristiano, un protestante, evangelista, mussulmano oppure di altro credo, così da rispettare a pieno ciò che amava essere. Per un funerale laico, potrebbe essere appropriato un luogo non religioso, come un parco, un giardino o un centro comunitario.

La musica, i fiori e i discorsi sono elementi essenziali di qualsiasi servizio funebre. Le canzoni preferite del defunto, le poesie significative o i ricordi personali condivisi dai familiari e dagli amici possono contribuire a rendere il servizio unico e personale. I fori, che adornano il luogo del funerale e la bara, devono rispecchiare i gusti del defunto, quindi scegliendo ciò che lui amava, così come i colori, in modo da rendergli veramente omaggio.

Scelta del feretro e dove riposare: sepoltura o cremazione?

La scelta del feretro e del luogo di sepoltura o cremazione è un altro aspetto importante dell’organizzazione di un funerale. I feretri variano notevolmente in termini di materiali e costi, quindi è importante considerare il budget disponibile e le preferenze del defunto o della famiglia. Le bare, al giorno d’oggi, sono di qualsiasi tipo, seguendo tantissime esigenze, perciò fate la scelta giusta. Questo, successivamente, andrà a condizionare il luogo in cui riposerà il corpo della persona.

La decisione tra sepoltura e cremazione dovrebbe basarsi sulle volontà del defunto, se note, o sulle convinzioni religiose e personali della famiglia. Alcuni potrebbero preferire la cremazione per motivi ecologici, mentre altri potrebbero scegliere la sepoltura per motivi religiosi o personali.

Aspetti Pratici e Legali

L’organizzazione di un funerale comporta anche la gestione di una serie di aspetti pratici e legali. Questi includono la registrazione della morte, l’organizzazione del trasporto del corpo, la gestione del testamento e degli eventuali beni del defunto.

La registrazione della morte è un passaggio obbligatorio e deve essere effettuata entro un determinato lasso di tempo. In genere, il personale dell’ospedale o dell’agenzia di pompe funebri può assistervi in questo processo, occupandosi personalmente di tutta la procedura.