La tosse grassa è una condizione comune che può essere causata da un’infiammazione delle vie respiratorie o da un accumulo di muco. I sintomi includono tosse persistente, catarro e difficoltà respiratorie. Fortunatamente, esistono diversi rimedi efficaci per trattare la tosse grassa, sia naturali che farmaceutici.

Tosse grassa, i rimedi naturali

Per trattare la tosse grassa, è importante affrontare la condizione sottostante che ha causato il sintomo. Tra i rimedi naturali, gli infusi sono particolarmente indicati: la malva, ad esempio, è ricca di mucillagini che riducono la compressione, creando una barriera naturale sulle mucose e alleviando l’infiammazione.

Si può optare, in alternativa, per una tisana con miele e limone. È utile per sciogliere il muco e rafforzare il sistema immunitario contro le minacce invernali, poiché ha proprietà mucolitiche e fornisce una discreta quantità di vitamina C per contrastare gli elementi patogeni.

Qualora la tosse sia particolarmente insistente e il muco denso e difficile da eliminare, è importante utilizzare fluidificanti mucolitici che permettono di ottenere secrezioni più fluide e ne facilitano l’eliminazione tramite la tosse.

Le forme croniche

Qualora i rimedi naturali non siano efficaci e soprattutto nell’eventualità di forme croniche, per prevenire recidive o peggioramenti gli antibiotici sono spesso necessari ma richiedono il consiglio di un medico.

Per i bambini, un aerosol con soluzione fisiologica o acqua marina combinato con principi attivi mucolitici può essere utile dopo i 2 anni e solo con il parere del medico.

La tosse grassa è una condizione comune che può causare una serie di fastidi, come difficoltà respiratorie e tosse persistente. Fortunatamente esistono diversi rimedi efficaci, sia naturali che farmaceutici, per trattare questa condizione e lenire i sintomi.