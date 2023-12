Come un corso di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale può essere di aiuto nella graduatoria ATA

Un corso di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale può essere un ottimo strumento per scalare la graduatoria ATA e ottenere un buonissimo punteggio. Scopriamo come funziona questo corso, quali sono i suoi vantaggi e soprattutto come è legato alla graduatoria ATA e i suoi vantaggi.

Il corso di certificazione internazionale di alfabetizzazione e la graduatoria ATA

Il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca ha previsto che tutti coloro che desiderano inserirsi nella Graduatoria ATA III fascia nel 2024 devono conseguire la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale. Per consentire a tutti di avere accesso alla graduatoria ATA sono stati messi a disposizione – ad esempio da Alteredu – le Certificazioni EIPASS e la Certificazione PEKIT Expert. Si tratta di titoli che sono validi come Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale e sono l’ideale per chi desidera apprendere le nozioni nell’ambito ICT. Parliamo di Certificazioni che costituiscono un titolo che è valido per un punteggio nell’ambito universitario, concorsuale e scolastico, in base a quanto è stato stabilito dall’Ente formativo oppure a quello che ha pubblicato il bando.

La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale dunque è rivolta a chi vuole avere accesso alla Graduatoria ATA 2024 e a docenti, studenti, professionisti, lavoratori, aziende private ed enti pubblici. Lo scopo è quello di certificare le competenze digitali, arricchendo il proprio curriculum e facendo valere le proprie competenze all’università, a scuola oppure nei concorsi pubblici. Il corso di Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale consente di guadagnare 0,5 punti nella Graduatoria Docenti, mentre per la graduatoria Personale ATA troviamo 0,60 punti (Assistente tecnico, assistente amministrativo, cuoco e infermiere) e 0,30 punti (Collaboratore scolastico, guardarobiere e addetto alle aziende agrarie).

Cos’è la graduatoria ATA

La graduatoria ATA è una graduatoria di istituto che viene disposta dalla scuola per poter conferire degli incarichi che sono a tempo determinato. Le graduatorie d’istituto vengono suddivise in tre fasce che servono a determinare l’ordine secondo cui vengono convocati i vari candidati. Avere un punteggio alto in graduatoria dunque è molto importante per poter ottenere un buon risultato e poter scalare la classifica, migliorando la propria posizione lavorativa e crescendo dal punto di vista professionale. La sigla “ATA” dunque sta per “personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario statale”. Si tratta di lavoratori che operano nella scuola italiana , presso vari istituti e vengono inseriti in queste graduatorie che servono per il conferimento degli incarichi.

Corso di certificazione internazionale di alfabetizzazione: come funziona

Data l’importanza della certificazione internazionale di alfabetizzazione per quanto riguarda la graduatoria ATA è importante puntare sul portale giusto. Ad esempio Alteredu offre un corso che si può seguire online. Un percorso formativo che richiede semplicemente l’uso di una webcam per pc, tablet o smartphone. Al primo accesso si attiva una procedura guidata che è utile per associare i dati biometrici del volto a un profilo. In questo modo vengono assicurati tutti i requisiti di qualità che sono previsti da Certipass.

In questi casi è importante fare riferimento ad alcuni elementi che possono fare la differenza quando si parla di un corso. Ad esempio Alteredu è un’azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 per attività di “Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione Professionale” – EA37, tale da garantire percorsi di formazione di altissima qualità, qualificati e capaci di rispondere alle esigenze dei clienti sempre nel rispetto del Sistema di Gestione per la Qualità. Inoltre Alteredu è un Ente Provider accreditato da Ente di Parte Terza per rilasciare la Certificazione delle Competenze sul corso e i relativi CFP-Crediti Formativi Professionali non formali, oltre alla Certificazione Professionale alla Persona, per approfondire e accrescere le competenze in diversi ambiti professionali. I corsi inoltre vengono svolti dai docenti qualificati con grande formazione.