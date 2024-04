Commercialisti: l’impatto della digitalizzazione sulla gestione della contabilità

Nell’era della digitalizzazione anche i servizi contabili hanno dovuto adeguarsi a questo nuovo scenario, un contesto che comporta sfide complesse ma offre anche importanti potenzialità di crescita e di sviluppo. Gli studi e i professionisti sono passati in pochi anni dalla contabilità analogica a quella digitale, una trasformazione che offre nuove opportunità per i commercialisti e i clienti.

In particolar modo, i software per la contabilità rappresentano uno strumento di lavoro imprescindibile al giorno d’oggi per chi si occupa di procedure contabili, poiché queste tecnologie consentono di ottimizzare i processi rendendo l’attività più efficiente e competitiva.

In questo modo è possibile intraprendere un percorso di innovazione ed evoluzione, affinché il commercialista possa proporsi come un riferimento e un valore aggiunto per i clienti nell’ambito della trasformazione digitale.







Il ruolo dei software nella digitalizzazione della contabilità



Per cogliere le opportunità legate alla digitalizzazione delle attività contabili è necessario dotarsi degli strumenti giusti, ovvero gestionali progettati appositamente per semplificare, velocizzare e automatizzare le procedure contabili.

In Italia, il riferimento di mercato è TeamSystem Studio, un software di contabilità per lo studio commercialista che offre servizi avanzati, contenuti aggiornati, formazione di alta qualità e una piattaforma basata sull’Intelligenza Artificiale.

Si tratta di una tecnologia semplice ed efficiente sempre aggiornata per garantire un’esperienza ottimale, con tante funzionalità utili per gestire le procedure contabili e un assistente digitale evoluto sempre a disposizione grazie al modulo AI e a un sistema di automazione contabile all’avanguardia.

La piattaforma assicura una gestione completa dello studio, per amministrare in modo semplice e veloce tutte le attività come la gestione clienti, l’inserimento dei mandati, le note spese, l’antiriciclaggio e la pianificazione delle risorse.

Il software favorisce anche la collaborazione in tempo reale per consentire ai clienti e allo studio di condividere informazioni, documenti e altre risorse in qualsiasi momento e da qualunque luogo. L’integrazione con Euroconference, invece, garantisce un aggiornamento continuo sulle novità normative e fiscali, il pieno controllo delle scadenze e l’accesso a rubriche settimanali di approfondimento.

L’utilizzo di software di contabilità nello studio commercialista permette di accelerare la trasformazione digitale dell’attività, aumentare la collaborazione interna ed esterna e offrire nuovi servizi di valore ai clienti. Inoltre, è possibile automatizzare i processi ripetitivi e manuali incrementando la competitività dello studio: in questo modo è possibile aumentare il benessere dei collaboratori per garantire una migliore work life balance ai dipendenti ed essere in grado di attirare i migliori talenti.

Lo studio digitale permette anche di liberare risorse e tempo da attività a basso valore, per concentrarsi sui processi più remunerativi e rilevanti per la crescita dello studio.







La trasformazione delle pratiche contabili nell’era digitale



L’utilizzo di strumenti tecnologici digitali come i software di contabilità comporta una serie di cambiamenti nella gestione delle pratiche contabili, con il ruolo del commercialista che si sta spostando verso modelli più innovativi e consulenziali.

Nel dettaglio, la digitalizzazione avanzata sta spingendo verso l’adozione di metodi di lavoro più flessibili, inoltre questa trasformazione implica necessariamente un focus maggiore sulla consulenza strategica da parte degli studi rispetto all’attività tradizionale dei commercialisti.

Attraverso le nuove tecnologie digitali lo studio può cominciare a offrire servizi più evoluti ai propri clienti, come consulenze per l’ottimizzazione fiscale, attività legate alla gestione dei rischi, supporto professionale nell’ambito della pianificazione finanziaria e persino analisi predittive. Le pratiche contabili, quindi, possono essere integrate e arricchite con nuovi servizi ad alto valore per i professionisti e le imprese, fornendo un contributo diretto a supporto delle decisioni aziendali per la crescita del business dei clienti.

L’approccio consulenziale implica la capacità di offrire un servizio personalizzato per ogni cliente, proponendo soluzioni su misura attraverso una profonda conoscenza del settore in cui opera ciascuna azienda e la comprensione delle esigenze di ogni clienti per instaurare un rapporto di fiducia e durevole.

La figura del commercialista, infatti, si sta evolvendo trasformandosi da quella di un professionista che registra le operazioni e offre assistenza per la conformità normativa a quella di un partner strategico per le aziende: un’opportunità che permette agli studi di sfruttare nuove opportunità di crescita e di business.







L’importanza della formazione continua per i commercialisti



L’impatto della tecnologia nell’ambito delle attività contabili ha reso fondamentale investire sulla formazione professionale e continua, infatti per sfruttare appieno gli strumenti digitali è indispensabile che i commercialisti aggiornino le proprie competenze.

Innanzitutto, bisogna comprendere come funzionano le nuove tecnologie, per imparare a usarle in modo produttivo nell’attività quotidiana dello studio, inoltre è necessario imparare a interpretare i risultati che queste soluzioni innovative offrono.

L’evoluzione del settore dunque richiede risorse adeguate per la formazione, per sviluppare tutta una serie di conoscenze e competenze aggiuntive rispetto a quelle tradizionali legate alla tecnologia, alla data analysis e allo studio dei trend di mercato.

Naturalmente la formazione può avvenire in diversi modi, per esempio attraverso corsi, webinar, workshop, seminari, eventi, reti professionali e persino promuovendo la lettura di pubblicazioni utili.

Ad ogni modo, nei prossimi anni la formazione rappresenterà il principale differenziale in questo settore, assicurando un valore aggiunto per gli studi commercialisti che avranno puntato su questo approccio per modernizzare la propria attività e renderla più resiliente e competitiva.