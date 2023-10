Consigli per l’acquisto di un completo da sposo a Torino

Il giorno del matrimonio deve essere perfetto, nessuna eccezione. È una regola che vale per tutte le coppie che ci tengono a organizzare la cerimonia nei minimi particolari: ogni dettaglio deve essere impeccabile, dal catering fino al look.

Il capoluogo piemontese, in effetti, ha una lunga tradizione in fatto di moda nuziale, sia per lei che per lui. Per chi è alla ricerca di un completo da sposo a Torino , il ventaglio di possibilità è pressoché infinito.

Ma il punto è un altro: da dove iniziare per trovare l’abito da sposo perfetto, dall’effetto wow? Ecco qualche consiglio utile per voi.

Torino, una lunga storia d’amore con gli sposi: la tradizione della moda nuziale

Iniziamo dal rapporto di Torino con la moda nuziale, che è di lunghissima data. Sì, proprio così: è una curiosità che non tutti conoscono. Ricca di tradizioni e di fascino senza tempo, la città custodisce uno degli eventi più importanti nel suo passato. Un evento che, in fatto di stile matrimoniale, è passato decisamente alla storia.

Per comprendere appieno, dobbiamo tornare indietro nel tempo, esattamente al 1868, quando si tennero le nozze reali tra il Principe Umberto I e Margherita di Savoia. Un evento epocale, tra i più importanti del secolo, che è durato ben cinque giorni e a cui è seguito un tour degli sposi in tutta Italia.

Seguendo l’ispirazione del matrimonio della Regina Vittoria e del Principe Alberto, anche Margherita di Savoia volle fortemente indossare un abito bianco, una vera e propria novità per l’epoca. Invece, Umberto I si discostò dagli eccessi delle nozze reali dei secoli precedenti, prediligendo la divisa militaresca, assolutamente sobria nel complesso.

Che dire? Un evento che ha decisamente dato un contributo allo stile matrimoniale di oggi. Un’influenza non di poco conto, considerando che gli abiti da sposa scelti sono principalmente di colore bianco.

La premessa ci permette dunque di comprendere perché Torino, in fatto di completi da sposo, sia decisamente il punto di riferimento per chi sta per giurare amore eterno alla propria amata.

Naturalmente, le regole da seguire, in ogni caso, non cambiano: prima di iniziare la ricerca, è doveroso soffermarsi a fare le proprie valutazioni, che – no – non riguardano solo lo stile, i gusti personali, ma anche la location, la stagione e il tema stesso del matrimonio. Prima di prendere appuntamento in atelier, fermatevi un attimo a riflettere: vi tornerà tutto utile per discutere con gli esperti del vostro completo.

Come scegliere lo stile del completo da sposo?

Iniziamo dalle nozze dopo le 18: immaginiamo un contesto raffinato, di classe, elegante. Richiede ovviamente un completo prestigioso: lo sposo dovrebbe indossare lo smoking. Per un look più retrò, invece, c’è sempre il frac.

Per le cerimonie che si tengono di giorno solitamente si predilige un completo dal taglio più informale: un completo a tre pezzi, anche spezzato.

State organizzando delle nozze country chic? Facciamo un esempio: un modello in tweed dal gusto vintage. Che ne pensate? A noi l’idea piace molto. Così come il tight e mezzo tight, ideali per le cerimonie di mattina, ma comunque più eleganti.

Il tessuto

Un altro aspetto importante del completo da sposo è il tessuto. La lana è perfetta per tutto l’anno: sì, anche in occasione di una cerimonia estiva, poiché il tessuto mantiene la temperatura del corpo. L’unica accortezza è che dovete prestare attenzione al peso e alla lavorazione del completo da uomo in lana.

Per una cerimonia durante la bella stagione, in ogni caso, suggeriamo di propendere per il fresco lana o il misto seta; in estate, sì anche al lino.

I colori

Da non sottovalutare, infine, i colori: per l’abito da sposo, solitamente si va sul sicuro preferendo il blu notte, il grigio o il nero. Prediligere queste tonalità è un suggerimento che diamo perché in questo modo il completo si può riutilizzare in seguito, e oggi l’upcycling è una moda enormemente diffusa.

Se volete qualcosa di più accentuato, proponiamo alcune delle tonalità accese più in voga: verde bosco o bordeaux, oppure fantasie floreali o damascate, che nel complesso sono davvero intriganti.

A chi rivolgersi?

Ci raccomandiamo, infine, di scegliere molto bene l’atelier a cui affidarvi per acquistare un completo da sposo a Torino. Tra tutti, nel capoluogo piemontese spicca Sposae, che si trova in Via Pavone 1/E: dispone di un’ampissima scelta di abiti da sposo, in vari prezzi e brand.

Ma non solo: sono un punto di riferimento perché sanno suggerirvi qual è l’abito perfetto per voi, pronti a regalarvi un’esperienza di shopping unica. E – ovviamente – a trovare il completo a cui siete destinati per il giorno più speciale della vostra vita.