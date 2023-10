Scegliere le poltrone relax per gli anziani

Chiunque può decidere di avere in casa una poltrona relax, una seduta più comoda e con funzionalità che permette di utilizzarla a ogni età. È vero però che spesso sono gli anziani, o chi si prende cura di loro, a prediligere questo tipo di arredo per la casa. Quando si sceglie una poltrona relax appositamente per l’uso da parte di un anziano è importante fare attenzione ad alcune specifiche caratteristiche, che la rendono più versatile e comoda.

Come sono fatte le poltrone relax

Si chiamano poltrone relax tutte quelle sedute che consentono di accomodarsi al meglio, ad esempio reclinando lo schienale e predisponendo un poggiapiedi. Nel corso degli anni però sono state ideate poltrone relax per anziani e disabili, adatte a far accomodare al meglio anche chi soffre di dolori articolari o di problemi che causano una ridotta mobilità. Una seduta di questo tipo non solo risulta particolarmente confortevole, ma deve consentire all’anziano e al disabile un utilizzo in autonomia, per quanto possibile. Per questo offrono solitamente un meccanismo di sollevamento, che consente di alzarsi senza pesare sulle gambe e senza fare fatica; solitamente queste sedute per anziani hanno anche braccioli estensibili o rimuovibili, così come poggiapiedi ampi e comodi, che sostengono alla perfezione le gambe e i piedi. Sono funzionalità che rendono le poltrone più comode ma anche più pratiche nell’utilizzo quotidiano. Averne una a disposizione permette al soggetto con ridotta mobilità di avere una maggiore autonomia nell’accomodarsi davanti alla TV o nel mettersi a sedere quando vuole ritagliarsi un momento di riposo nel corso della giornata.

Funzionalità aggiuntive

Alcune aziende che producono poltrone Relax propongono anche sedute con funzionalità particolari, che le rendono ancora più comode per anziani e disabili. Romana poltrone propone, ad esempio, poltrone di questo tipo che non necessitano di essere collegate alla rete elettrica di casa. Questo perché tutti i modelli possono essere muniti di alimentazione tramite batteria ricaricabile; tale funzione permette di posizionare la seduta ovunque nelle casa, senza temere di avere cavi sul pavimento, che possono risultare particolarmente pericolosi in caso di soggetti a ridotta mobilità. È possibile anche trovare poltrone relax con i braccioli rimuovibili o spostabili, questo consente di usare la seduta anche sotto al avolo da pranzo, o di munirla di apposito tavolino aggiuntivo. I modelli migliori sono appositamente pensati per gli anziani e i disabili, è quindi possibile decidere di personalizzarli come meglio si crede, ad esempio aumentando le dimensioni della seduta.

Una questione di stile

Nella scelta di un arredo è poi importante anche valutarne l’aspetto, per fare in modo di inserirlo all’interno degli altri arredi che già si possiedono. Per questo le aziende che producono poltrone relax di alta qualità le propongono in numerose varianti di colore e tessuto. Si può scegliere una poltrona che si abbini alla perfezione agli altri mobili di un soggiorno o di una camera da letto, sia per stile e design che per colore del rivestimento. È possibile anche decidere quali funzionalità avere a disposizione, perché ogni utilizzatore ha le proprie esigenze, che le rendono più o meno necessarie a seconda dei casi.