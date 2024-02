Consigli per l’acquisto di una moto usata: ecco cosa valutare e come fare la scelta giusta

L’acquisto di una moto usata può essere un’ottima soluzione per chi vuole risparmiare senza rinunciare al piacere della guida su due ruote.

Come apprendiamo dal sito Quattro Ruote in questo articolo, in questo periodo l’acquisto di una moto può avere un prezzo medio che oscilla tra i 15.000 e i 20.000 € e con l’usato saresti quindi in grado di risparmiare una somma variabile tra il 20% e il 60% a seconda del modello scelto e dal venditore.

Al contempo è fondamentale fare attenzione a diversi fattori che possono influire sulla qualità del mezzo e sul suo corretto funzionamento.

Proprio per questo motivo nelle prossime righe vedremo alcuni fattori su cui dovresti focalizzarti per acquistare in massima sicurezza senza avere brutte esperienze la tua moto usata.

La valutazione del chilometraggio e dell’età della moto

Il chilometraggio e l’età della moto sono tra i primi aspetti da considerare quando si valuta l’acquisto di un veicolo usato.

Un chilometraggio elevato potrebbe indicare un uso intensivo della moto e una maggiore probabilità di usura dei componenti. Tuttavia, non bisogna basarsi esclusivamente sul chilometraggio, poiché una moto poco utilizzata ma vecchia potrebbe presentare problemi dovuti all’invecchiamento dei materiali o alla mancanza di manutenzione.

Una soluzione equilibrata potrebbe essere optare per una moto con un chilometraggio medio (sotto i 30.000 km) e con una storia di manutenzione regolare. Infatti, una manutenzione accurata e costante può garantire una maggiore longevità del mezzo e un minore rischio di problemi tecnici nel tempo.

Verifica dello stato dei componenti principali

Prima di procedere all’acquisto è essenziale ispezionare attentamente la moto per valutare lo stato di usura dei suoi componenti principali.

Gli pneumatici devono essere in buone condizioni e con il battistrada ancora in grado di percorrere diversi chilometri. È anche importante accertarsi che non ci siano deformazioni, tagli o bolle sui fianchi dello pneumatico.

La stessa cosa vale per i cerchi, che dovrebbero essere privi di ammaccature o segni che possano mettere in discussione la loro integrità strutturale.

In merito ai cerchi, in caso di usura avanzata o deformazione causata da eventuali incidenti, potresti anche accettare componenti danneggiati, in modo da ridurre ancora di più il prezzo di acquisto, per poi sostituirli in un secondo momento. Ad esempio, potresti rivolgerti ad un meccanico specializzato o comprare direttamente i cerchi online su aricun.it, sito web che ci sentiamo di suggerirti. Qui troverai un vasto assortimento di ricambi moto usati, compresi i cerchi, ma anche gomme, carene e componenti del motore, utili magari per restaurarla e rinnovarla.

Anche la catena, la corona e il pignone sono componenti fondamentali della trasmissione ed è quindi essenziale verificarne lo stato di usura. Una catena mal tesa o troppo usurata potrebbe compromettere la sicurezza durante la guida e causare danni ad altre parti della moto.

Assicurati quindi che questi elementi siano in buone condizioni e, se necessario, chiedi al venditore di provvedere alla loro sostituzione. In alternativa potrai procedere, se hai dimestichezza, acquistando anche in questo caso le componenti online.

Cerca quindi di prevedere anche le spese per la manutenzione ulteriore e il restauro, oltre che quelle per l’acquisto dell’abbigliamento e del casco. Su quest’ultimo elemento abbiamo anche scritto un articolo che ti aiuterà nella scelta che ti consigliamo di leggere.

Fai attenzione alla documentazione

Chiedi al venditore la documentazione relativa alla storia della moto in modo da conoscere meglio il veicolo e valutarne attentamente il suo utilizzo e la sua cura nel tempo.

Attraverso il libretto di manutenzione è possibile verificare le operazioni svolte periodicamente sulla moto, come la sostituzione dell’olio motore, del filtro aria o delle pastiglie freno. Un libretto aggiornato rappresenta una garanzia del fatto che il mezzo è stato seguito con attenzione dal proprietario precedente.

Controllare che i bolli e le revisioni siano stati pagati ed effettuati regolarmente è essenziale per evitare spiacevoli sorprese dopo l’acquisto. Nel caso acquistassi una moto con il bollo scaduto dovrai essere tu a versarlo come nuovo proprietario, proprio come avviene anche per le automobili e come ci viene detto in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it.

Assicurarti inoltre di avere i documenti originali della moto, come il certificato di proprietà e il foglio complementare, che saranno necessari per il passaggio di proprietà.

Il test della moto prima dell’acquisto

Infine, dobbiamo anche dire che il modo migliore per acquistare il mezzo usato è provare la moto su strada. Fai un giro di prova di diversi chilometri e verifica l’integrità del motore e della frizione. Durante il giro di prova, fai attenzione a possibili problemi ovattati al momento del cambio marcia, durante la frenata o in fase di accelerazione.

Cerca quindi di mettere il mezzo leggermente sotto stress, in modo da notare eventuali difetti che richiederebbero spese aggiuntive post acquisto e l’intervento di un meccanico qualificato. In questo modo sarai in grado di limare ulteriormente il prezzo ed avere una moto dalle buone prestazioni, pagandola per il suo valore reale.