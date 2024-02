Tutti i vantaggi delle finestre in PVC

Porte e finestre rappresentano un elemento architettonico davvero molto importante all’interno delle abitazioni, non solo perché contribuiscono alla sicurezza e all’isolamento termico e acustico di una casa, ma anche perché possono essere personalizzate in modo da rendere l’edificio molto più accogliente.

Scegliere tra i vari materiali utilizzati per la costruzione degli infissi però non è mai semplice, specialmente se si è a digiuno rispetto a questa materia, Poiché esistono davvero tanti fattori da considerare, tra cui prezzo, isolamento, resistenza nel tempo manutenzione.

Proprio per questo, abbiamo chiesto a Dako di illustrarci le caratteristiche più importanti di finestre, infissi e serramenti in PVC , in modo da valutare tutte tutti i fattori che rendono questo materiale tra i più utilizzati all’interno del settore edilizio.

Vediamo, allora, quali sono i vantaggi nella scelta delle finestre in PVC e come sceglierle.

Cos’è il PVC e perché è usato per le finestre

Il PVC, acronimo di Policloruro di Vinile, è un materiale polimerico ampiamente utilizzato in vari settori, tra cui l’edilizia. Si tratta di un polimero termoplastico derivato da cloro ed etilene, molto versatile e facilmente modellabile, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto alla costruzione di porte e finestre.

Le finestre, gli infissi e i serramenti in PVC, infatti, sono caratterizzati da profili resistenti, durevoli e altamente isolanti, che richiedono poca manutenzione e tendono ad avere una vita media piuttosto lunga.

Inoltre, gli infissi in PVC sono caratterizzati da un’ampia gamma di colori e stili diversi, adattabili ad ogni tipo di contesto architettonico, da quelli più moderni ad edifici storici, grazie anche alla possibilità di inserire delle pellicole effetto legno in grado di riprodurre tutte le caratteristiche del più nobile dei materiali.

Un’altra caratteristica distintiva di questo materiale è che tende ad avere un prezzo medio inferiore rispetto ai costi delle finestre in alluminio o legno ad esempio.

Come è facile intuire da quanto detto fino ad ora, queste caratteristiche rendono il polivinile di cloruro perfetto per la costruzione di infissi e serramenti, motivo per cui viene scelto ogni anno da tantissime persone.

Vantaggi delle finestre in PVC

Dopo aver compreso cos’è il PVC e le caratteristiche che lo rendono tra i materiali più utilizzati nel settore edilizio, è tempo di entrare più nello specifico e capire quali sono i reali vantaggi nello scegliere finestre in PVC.

La qualità più importante di infissi, finestre e serramenti in PVC è sicuramente la loro capacità di isolamento termico e acustico. Le finestre in PVC contribuiscono a mantenere la temperatura interna costante, riducendo la dispersione di calore durante l’inverno e mantenendo il fresco in estate.

A ciò, si aggiunge una vita media molto lunga, caratteristica che condividono con i serramenti in alluminio . Il PVC è resistente agli agenti atmosferici, come pioggia, vento, sole e gelo. Questa resistenza consente alle finestre in PVC di mantenere le loro prestazioni nel tempo senza subire deterioramenti significativi.

Le finestre in PVC richiedono una manutenzione minima. A differenza di legno o alluminio, il cloruro di polivine non si deforma, sbianca o richiede pitturazioni frequenti. Basta una pulizia periodica per mantenere la loro estetica originale.

Questo è un aspetto molto importante, che andremo ad approfondire tra poco, perché la poca manutenzione, unita ad una vita media molto lunga e a costi relativamente contenuti, rende il PVC un materiale perfetto per la costruzione di infissi e serramenti.

Manutenzione e cura delle finestre in PVC

Come anticipato, una delle caratteristiche più vantaggiose di finestre, infissi e serramenti in PVC è il fatto che richiedono davvero pochissima manutenzione.

La manutenzione delle finestre in PVC, infatti, è relativamente semplice, e un’attenzione adeguata può contribuire significativamente a preservare le prestazioni nel tempo di questi infissi.

In effetti, basta semplicemente effettuare una pulizia regolare, una manutenzione ordinaria delle parti meccaniche come chiusure, guarnizioni e cerniere ed eventualmente attrezzarsi subito per riparazioni tempestive per mantenere intatta la bellezza di questi infissi per tutta la loro vita.

La pulizia si può effettuare tramite una soluzione delicata di acqua e sapone neutro, o un detergente specifico per PVC. Evitare l’uso di prodotti chimici aggressivi o abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie.

Poi, lubrificare le cerniere con un olio leggero o un lubrificante specifico per finestre per garantire un funzionamento agevole. Tutto ciò deve essere fatto a cadenza regolare, orientativamente ogni 6-12 mesi.

Risparmio energetico con Finestre in PVC

Veniamo ora alla caratteristica più importante di finestre, infissi e serramenti in PVC, che ha reso questo materiale tra i più utilizzati in campo edilizio, anche per la possibilità di accedere a bonus fiscali, ovvero l’isolamento termo-acustico.

Il polivinile di cloruro è una materia altamente isolante, con un valore di trasmittanza termica davvero basso.

La trasmittanza termica è una misura della capacità di un materiale di trasmettere il calore attraverso di sé. Si tratta di un parametro importante quando si valutano le prestazioni termiche di materiali utilizzati in elementi edilizi come finestre e porte.

Questo basso valore si traduce con la capacità di evitare il passaggio di aria calda dall’interno all’esterno di uno spazio abitativo, o viceversa, contribuendo a minimizzare la dispersione di calore.

Il risparmio energetico dato dalle finestre in PVC è davvero alto, poiché mantenere stanze calde (o fresche) significa evitare l’accensione di condizionati e un bel risparmio in termini economici in bolletta.

Inoltre, ciò permette anche a chi acquista infissi in PVC di ottenere sgravi fiscali, come l’ecobonus.

Come scegliere e installare finestre in PVC

Come detto all’inizio di questo articolo, scegliere le finestre giuste per la propria casa è una decisione fondamentale che influisce sull’efficienza energetica, la luminosità e il comfort interno.

Finestre, infissi e serramenti in PVC rappresentano una scelta davvero molto vantaggiosa, grazie alle loro eccellenti proprietà isolanti e alla resistenza alle intemperie.

Tuttavia, prima di acquistare questo tipo di infisso, è necessario fare delle valutazioni rispetto all’efficienza energetica e all’isolamento termico e acustico, calcolare bene gli spazi abitativi per scegliere la tipologia di finestra migliore e prestare molta attenzione al design.

Gli infissi in PVC garantiscono la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di colorazioni e forme diverse, potendo optare anche per l’effetto legno, creato attraverso una innovativa pellicola che riproduce tutte le caratteristiche visive e tattili del legno, disponibili in diverse colorazioni.

Per quanto riguarda l’installazione, questa è assolutamente importante per fare in modo che il cloruro di polivinile possa sfruttare al massimo tutte le proprie caratteristiche, avere prestazioni ottimali e durabilità nel tempo.

Per cui, il consiglio migliore è quello di affidarsi sempre a istallatori professionisti, che siano anche in grado di fornire una garanzia valida nel tempo rispetto a prestazioni e durata rispetto a finestre, infissi e serramenti in PVC.