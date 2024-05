Crema contorno occhi: perché dovresti iniziare a usarla anche tu

Purtroppo, l’area perioculare è soggetta a un precoce invecchiamento cutaneo, pertanto, la pelle della zona intorno agli occhi va trattata con prodotti specifici che possano garantire idratazione, tonicità, elasticità e che combattano la perdita di compattezza responsabile della comparsa delle rughe.

Che cos’è la crema contorno occhi

Quando ti poni il problema di come trattare la zona perioculare soggetta a un invecchiamento precoce, non puoi far semplicemente ricorso alla solita crema idratante che utilizzi sul resto del viso poiché la pelle attorno agli occhi ha delle necessità specifiche. Infatti, si caratterizza per essere più sottile e delicata rispetto al resto del derma. Questa peculiarità purtroppo, causa la precoce comparsa dei segni dell’invecchiamento. Prenditi correttamente cura della tua pelle e segui questo link per trovare prodotti per il contorno occhi capaci di garantire maggiore compattezza, luminosità, delicatezza e, allo stesso tempo, limitare i segni d’espressione e le rughe, tra cui quelle a zampe di gallina che compaiono in corrispondenza dell’angolo esterno dell’occhio.

Come usare il contorno occhi

Inizia a seguire una skincare routine che includa la crema contorno occhi il prima possibile se il tuo intento è ridurre e prevenire i segni d’espressione, le rughe, le borse sotto gli occhi, le occhiaie. Il contorno occhi andrebbe steso in piccolissime quantità nella zona perioculare mattino e sera dopo un’accurata detersione magari con un gel struccante dolce, un latte detergente o dell’acqua micellare che eliminano ogni traccia di make-up senza irritare il derma o far lacrimare gli occhi.

In seguito al tonico che riequilibra il pH del derma, arriva finalmente il momento del contorno occhi da applicare con movimenti delicati. Per garantire il corretto livello di idratazione, picchietta il prodotto con i polpastrelli. Essendo pensato per il derma più delicato, usa il contorno occhi anche attorno alle labbra dove la pelle ha caratteristiche molto simili alla zona perioculare tanto da sviluppare precocemente segni di espressione e fastidiosissime rughe come quelle dette a codice a barre.

Quali sono gli ingredienti migliori

Il contorno occhi deve avere al suo interno ingredienti preziosi, biologici che non vadano ad aggredire, arrossare e irritare il delicato derma attorno agli occhi. Tra gli ingredienti migliori per una crema di questo tipo spicca l’olio di rosa mosqueta da agricoltura biologica pressato a freddo. Proprio come l’olio di karité o di jojoba, idrata in profondità, protegge e rigenera il derma.

Quando si parla di contrastare i segni del tempo, non può di certo mancare l’acido ialuronico di cui sicuramente hai già sentito parlare in passato perché portentoso se vuoi ottenere uno sguardo più giovane e fresco. Assicura una profonda idratazione poiché trattiene l’umidità degli strati cutanei più esterni. L’aggiunta di estratto di avena ti assicura un effetto lifting perché tende la pelle fin dal primo momento. Infine, le essenze naturali di questa crema, come l’estratto di camomilla, favoriscono un effetto drenante e decongestionante. Minimizzano le occhiaie e le borse sotto gli occhi, le quali appaiono meno scure ed evidenti già dalla prima applicazione.