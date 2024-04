Crowdfunding: cos’è, come funziona e vantaggi per gli imprenditori

Crowdfunding è un termine che ormai da qualche anno è entrato nel nostro linguaggio, soprattutto in quello imprenditoriale. Ma cosa significa di preciso crowdfunding?

Con questo termine si indica la pratica di richiedere, da parte di chi ha un’idea imprenditoriale e non dispone di un grande budget iniziale, un sostegno economico a un gruppo di individui desideroso di investire parte del loro denaro in questo progetto.

Si tratta, come puoi leggere in questo approfondimento sul modello di business , di un modo alternativo per chiedere finanziamenti e avviare il proprio progetto imprenditoriale, come nel caso del lancio di una startup.

Definizione di crowdfunding

Ma chi si rivolge solitamente al crowdfunding, o finanziamento collettivo?

Come accennato, i maggiori utilizzatori di questo tipo di finanziamento sono singoli imprenditori che vogliono mettere a frutto le proprie idee innovative, ma che non dispongono di somme di denaro sufficienti o che avrebbero difficoltà ad accedere alle tradizionali forme di finanziamento da parte di banche o società.

Per aiutare questi imprenditori, esistono quindi delle piattaforme che consentono di poter richiedere piccole quantità di denaro da un gruppo, più o meno numeroso, di persone alla ricerca di un progetto su cui investire i propri risparmi.

Come funziona il crowdfunding

Mettiamo il caso che un imprenditore ritenga di avere un’idea di successo come queste , ma che allo stesso tempo non possieda i fondi utili per svilupparla. Cosa può fare?

Una delle strade che può percorrere è di affidarsi a una campagna di crowdfunding. Ma come? Sarà sufficiente inserire la propria idea imprenditoriale su una piattaforma di crowdsourcing e indicare il budget che serve per partire.

Per attrarre gli investitori privati, l’imprenditore ricorre a quelli che tecnicamente sono chiamati Tier, ovvero dei bonus o dei gadget in base al tipo di offerta ricevuta.

I finanziatori, sempre in base alla cifra donata, possono avere l’opportunità di effettuare un preordine o avere voce in capitolo in merito allo sviluppo del prodotto.

Altre forme di incentivo, sono ricompense come sconti o promozioni esclusive, ma anche la possibilità di ottenere quote societarie, soprattutto nel caso di progetti ad alto potenziale.

Quando il progetto raggiunge il budget prefissato, questo viene sbloccato e può essere utilizzato dall’imprenditore. In caso contrario, i soldi raccolti vengono ridati ai finanziatori.

Indipendentemente dal tipo di progetto imprenditoriale, il funzionamento del crowdfunding è sempre lo stesso. Gli elementi chiave restano sempre il progetto, il budget da raggiungere per partire e una scadenza entro cui raccogliere la cifra richiesta dagli investitori.

Vantaggi del crowdfunding

Quali sono i vantaggi del finanziamento collettivo? Ecco i principali:

diversificazione: in questo modo è possibile ricevere aiuto da persone eterogenee e non da una sola entità come nel caso dei finanziamenti erogati da banche o società;

accessibilità: le piattaforme di crowdfunding permettono di raccogliere investimenti, presentando il proprio business plan , a chi avrebbe difficoltà ad accedere alle forme tradizionali di finanziamento;

coinvolgimento: le persone che investono in un progetto si sentono coinvolti, potendo dire la propria e dando feedback;

flessibilità: esistono diverse tipologie di crowdfunding , ognuna adatta alle esigenze specifiche sia dell’imprenditore che dell’investitore privato.

A ciò va aggiunto che pubblicare il proprio progetto su una piattaforma di crowdfunding è un modo efficace per iniziare a farsi pubblicità prima dell’uscita di un prodotto.

A seconda della cifra raccolta e dell’interesse che si crea intorno all’idea, è possibile infatti fare delle previsioni sul successo che avrà il prodotto una volta presente sul mercato.