Vacanze in Puglia: le destinazioni più belle direttamente sul mare

Queste sono le più belle località selezionate per le tue vacanze in Puglia direttamente sul mare.

Puglia, Polignano A Mare

Lasciati stupire dalle scogliere a picco sul mare e dalle grotte marine mozzafiato di Polignano A Mare, una vera gemma della costa adriatica che rende chiaro perché conviene preferire i villaggi in Puglia direttamente sul mare . Incastonata tra le rocce, la spiaggia di Lama Monachile offre una vista unica che non ti stanchi mai di contemplare.

Torre Mozza

Se sei alla ricerca di un vero gioiello nascosto lungo la costa bagnata dallo Ionio, la spiaggia di Torre Mozza fa proprio al caso tuo. La sabbia dorata e le acque cristalline, la rendono la scelta ideale per una pausa dal caos. Grazie ad ampi spazi aperti e un’atmosfera rilassata, sei finalmente nel luogo perfetto per staccare.

Puglia, Carovigno

Il pittoresco borgo di Carovigno situato sulla costa adriatica, vanta la splendida Riserva Naturale di Torre Guaceto, un vero paradiso dove la natura con la sua flora tipicamente mediterranea la fa da padrone. Le sue spiagge incontaminate di sabbia dorata e le acque trasparenti sono quello che cercavi per nuotare e fare snorkeling. Le spiagge più rinomate e belle della zona includono la spiaggia delle Mezzalune e la spiaggia di Penna Grossa, dove godere di panorami davvero incantevoli e una grande tranquillità.

Peschici

Sul promontorio del Gargano, Peschici è una cittadina pittoresca e famosa per i suoi lunghi arenili di sabbia bianca e le sue acque cristalline. Non puoi perderti la spiaggia di Zaiana e la spiaggia di San Nicola perché tra le più belle della zona. Goditi lo spettacolo alla scoperta delle loro grotte marine e le formazioni rocciose uniche con un giro in barca a noleggio.

Dirigendoti a Sant’Isidoro, una località balneare che merita davvero, trovi spiagge di sabbia finissima e acque dalle mille sfumature di blu. La spiaggia di Sant’Isidoro è perfetta per tutte le famiglie grazie al litorale di sabbia morbida e alle acque poco profonde. Invece, la vicina spiaggia di Porto Cesareo è famosa per il suo mare dal gusto tropicale e la sua ricca fauna marina.

Torre San Giovanni

Torre San Giovanni non poteva mancare tra le destinazioni più belle direttamente sul mare. Si tratta altresì di una delle località balneari più popolari del Salento. Spiagge come quella di Lido Sabbioso e soprattutto di Torre San Giovanni ti invitano a rilassarti al sole e fare belle passeggiate sul bagnasciuga sabbioso.

Puglia, Otranto

La città di Otranto e il suo golfo non possono mancare quando si parla di vacanze sul meraviglioso mare della Puglia. Storia millenaria e bellezza naturale, ne fanno un vero incanto. La spiaggia di sabbia bianca bagnata dalle acque turchesi, è imperdibile tanto quanto le attrazioni del centro storico, a partire dal Castello Aragonese e dalla Cattedrale di Santa Maria Annunziata.

Monopoli

Infine, la lista delle più belle destinazioni in Puglia direttamente sul mare non poteva che chiudersi con Monopoli. Ricca di storia e fascino, vanta spiagge da sogno come quella di Cala Porta Vecchia e di Cala Cozze. Si possono additare come le più famose della zona grazie a tramonti splendidi capaci di lasciare senza fiato.