Dai il benvenuto alla bella stagione con il codice sconto Privé by Zalando del 10%

Capi e calzature a piccoli prezzi con Privé by Zalando

Privé by Zalando è un sito di shopping online che seleziona il meglio della moda e la rende disponibile a portata di click e a prezzi stracciati. La dicitura “Privè” fa subito intuire che gli sconti sono riservati agli iscritti e sono quindi disponibili ad una cerchia ristretta di utenti. Iscriversi ed acquistare nel sito è molto facile ed intuitivo; a confermarlo è il feedback positivo già raccolto da migliaia di utenti che da tempo sfruttano le promozioni del catalogo online. Tra i servizi particolarmente apprezzati vi è la politica di reso gratuito insieme alla consegna a soli 4,90 euro.

Ma cosa è possibile trovare su Privè by Zalando? Il sito offre capi e accessori per tutti gli stili e le tendenze, con un vasto catalogo per uomo, donna e bambini. Ce n’è per tutte le esigenze: dall’abbigliamento alle scarpe, passando per intimo, accessori e complementi d’arredo per la casa. A questo si aggiunge una curata selezione di brand rinomati, con articoli di ottima qualità ad un prezzo davvero competitivo. Hai l’imbarazzo della scelta: non ti resta che visitare il catalogo online e scoprire le migliori offerte per effettuare i tuoi acquisti risparmiando.

Offerte e codici sconto Privé by Zalando: risparmia un ulteriore 10%

Il primo passaggio necessario per iniziare a risparmiare su Privè by Zalando è effettuare l’iscrizione al sito. Creare un account è completamente gratuito ed è possibile farlo dal sito web o direttamente dall’APP nel proprio smartphone o tablet. Iscriversi al sito comunicando la propria mail permette di accedere a vantaggi esclusivi e promozioni dedicate: infatti, solo gli utenti che creano il proprio profilo potranno godere di sconti fino al 75% rispetto al prezzo consigliato di vendita su tutto il catalogo online.

Oltre agli sconti già applicati, è possibile ricevere nella propria casella di posta elettronica dei vantaggiosi coupon da applicare a carrello. Uno tra questi è il codice sconto Zalando Privé “SPRINGSAVINGS50” con il quale è possibile risparmiare il 10% su una spesa di almeno 50 euro, per un utilizzo massimo di 5 volte per utente. Il codice sconto è cumulabile con le offerte del sito ed è valido solamente fino al 22 aprile 2024.

Per utilizzare correttamente il coupon è necessario copiare e incollare la stringa “SPRINGSAVINGS50” nell’apposito box presente nel carrello, poco prima di inserire e confermare il metodo di pagamento. È fondamentale fare attenzione all’eventuale presenza di spazi prima o dopo il codice in quanto una dicitura scorretta può portare all’annullamento dello sconto. Una volta inserito e validato, si vedrà lo sconto applicato direttamente sul totale.

Sconti tutto l’anno con le promozioni esclusive di Privè by Zalando

Un ottimo modo per restare sempre aggiornati sugli sconti, le novità in catalogo e i codici sconto disponibili è quello di iscriversi alla newsletter di Privé by Zalando. A tutti gli iscritti, infatti, sono riservati coupon e promozioni esclusive, spesso valide per brevi periodi.

Le offerte di Privè by Zalando sono sempre diverse a seconda del periodo dell’anno ed è quindi opportuno controllare regolarmente il sito e l’APP per non perdere nessuna nuova promozione. Molti sconti si concentrano in momenti dell’anno particolarmente ricchi di offerte, come il Black Friday, i Saldi Stagionali, il Single’s Day o la Festa della Mamma. Inoltre, combinare queste offerte con un coupon consente di ottenere un risparmio ulteriore sui prezzi già scontati.

A queste promozioni si aggiungono i bassi costi di consegna e la politica di reso, vantaggi validi solo per gli iscritti a Privè by Zalando. Il costo della spedizione è di soli 4,90 euro, qualsiasi sia l’importo totale dell’ordine. È inoltre possibile restituire gratuitamente la merce e ricevere un rimborso sul proprio conto corrente qualora i capi ricevuti non siano di proprio gradimento. Con questi semplici e utili consigli risparmiare su Privé by Zalando e rinnovare il guardaroba sarà un gioco da ragazzi!