Decifrare i segnali verbali e non verbali nel poker

Nel mondo del poker la fortuna gioca un ruolo marginale. Il fascino di questo gioco sta proprio nella sua possibilità di coinvolgere anche la mente ed il corpo. E cosa succede quando a parlare è ciò che non diciamo?

Introduzione

Il gioco del poker è un amore antico, qualcosa che coinvolge tutti i sensi, che non lascia indifferenti né il cuore né la mente ma anzi li coinvolge completamente. All’interno di questo mondo occupa un posto privilegiato una forma di comunicazione antica e fascinosa, quella verbale e quella non verbale. Queste forme comunicative intervengono in tutto il gioco e ciascun giocatore le sfodera al tavolo, nel momento opportuno. Vediamo nello specifico quale è l’approccio più psicologico dietro al poker e come è possibile decifrare questi segnali per comprendere il gioco degli avversari.

Conosci i linguaggi del poker

Con un poker d’assi in mano tutto è sempre più semplice. Si sa, con una buona mano, magari servita, il poker può essere un gioco fantastico. Ma, nella maggior parte dei casi, il punteggio bisogna costruirlo senza affidarsi solamente alla fortuna. Per questo è opportuno imparare a capire i segnali che rivelano quello che i nostri avversari stanno davvero pensando. In questo contesto l’osservazione è fondamentale. Ogni movimento, smorfia, sguardo, può fornire informazioni preziosissime e la nostra capacità di osservazione può essere una vera e propria visione a raggi X. Sfilare con lo sguardo da giocatore a giocatore, studiare attentamente i modelli di comportamento, capire perché hanno un determinato atteggiamento può darci info sui processi delle loro strategie. Per sviluppare questa capacità serve tantissima pratica e, nel poker giocato dal vivo, è abbastanza semplice svilupparla.

Tells e poker online: cosa cambia?

Un discorso ancora più intrigante va fatto per il poker online perché sulle piattaforme è il tempo a dettare l’alfabeto del linguaggio. Il tempo rappresenta la quantità di secondi che i nostri avversari impiegano nel fare le mosse. Ad esempio un check istantaneo può indicare una mano debole o marginale oppure, se un giocatore usa buona parte del tuo timebank e poi finisce per fare check, potrebbe voler dire che aspetta che siano gli altri a rilanciare per finire all-in. In generale, nel poker online, l’atto di puntare fa sempre suonare i campanelli d’allarme ma esistono anche altri piccoli segnali che possono dirci molto.

Un’alternativa alla parola, per scoprire i tell del poker online, possono essere le chatbox ed il modo con cui gli avversari le utilizzano. Se per esempio un utente è molto attivo in chat e poi di botto smette di scrivere puoi pensare che si stia concentrando per giocare al meglio una mano molto forte.

Anche il nome del giocatore può essere una informazione fondamentale che può darci alcuni indizi su chi abbiamo di fronte. Basti pensare che un campione come Steve Davis, scelse come pseudonimo The machine e non è un caso che il suo gioco fosse calcolato e freddo, proprio come se a giocare fosse una macchina priva di emozioni.

Un altro campanello d’allarme può essere rappresentato da quei players che annunciano di giocare la loro ultima mano: spesso è un modo per provare vincere con pessimo punteggio o, al contrario, per far intendere di star giocando il tutto per tutto per chiudere la partita, salvo poi svelare un colore o un full d’assi.

Tells e Linguaggi del Poker

Il poker ci insegna che per comprendere a pieno la natura di questo gioco meraviglioso, è opportuno andare oltre le banali e semplici meccaniche che compongono il gioco. Per capire a pieno come è possibile fare questo salto nel vuoto, partiamo dal comprendere che cosa sono i tells e come è possibile comprenderne la natura. Sapere e riuscire a decifrare questi segnali, può fornire un vantaggio strategico. Questo perché conoscere i tells significa conoscere e capire gli avversari seduti al tavolo, avere la loro carta di identità e monitorare, anticipare, svelare il loro gioco. Sono dei piccoli ed importantissimi dettagli che però ci forniscono la chiave di lettura di una intera partita.

Ciascun giocatore di poker li lascia trasparire perché il poker è anche un fatto di comunicazione. I livelli della comunicazione sono tre e nel poker si affacciano tutti. Partiamo da quella verbale che comprende le parole e, in generale, quello che si dice. Un altro livello di comunicazione è quella paraverbale che riguarda, invece, il modo in cui qualcosa viene detto, come viene modulato il tono di voce, la velocità con cui si parla, il ritmo o il volume. La comunicazione non verbale, invece, sono tutte quelle informazioni che si trasferiscono in modo più fisico, ad esempio attraverso i gesti, la postura, il respiro e la gestualità del corpo. Se noti, per esempio, che la mano di un giocatore trema mentre sta piazzando una scommessa o cerca di prendere una decisione, puoi comprendere che sta provando nervosismo o addirittura incertezza, due segnali di bluff.

Ricordati di tenere sempre d’occhio anche il modo con cui i giocatori usano le loro fiches, il modo con cui le impilano o come le immischiano, può dirci tanto del loro gioco.

Questi segnali, in buona sostanza, ci rivelano informazioni importanti per interpretare e sfruttare le debolezze dei nostri avversari. Una rapida occhiata ai volti presenti al tavolo può dunque rivelarci molto più di 3 carte scoperte anche se non sono le sole variabili su cui fare affidamento, o almeno non completamente. Certo è che riuscire a carpire già questi segnali ti darà una situazione di vantaggio rispetto agli avversari che condividono il tuo tavolo da gioco. Ti permetterà di anticipare le loro mosse, di intuire i loro punteggi e di capire quando stanno bluffando. Non trovi tutto questo semplicemente un modo vincente di affrontare il poker?

Conclusione

Se hai letto fin qui hai senza dubbio capito quanto è complicato il mondo del poker e quanto vada ben oltre il semplice gioco di fortuna in cui ogni mano è uguale all’altra. Il poker è un gioco di abilità, di strategia e, in una parola, di talento.

Sì, per avere il miglior gioco al poker bisogna essere dei talentuosi osservatori ed impeccabili interpreti. Ciascun giocatore mette sul tavolo non solo le sue carte ma anche il suo stesso valore, la sua stessa interiorità ed il suo modo di vivere la vita. Per questo motivo è importante riuscire a comprendere ed interpretare anche i più piccoli segnali, per rendere gli avversari trasparenti. Non è un gioco da ragazzi e, anzi, necessita di tantissima pratica e di molta empatia ma, una volta compreso il meccanismo, il gioco del poker sarà quanto di più affascinante avrai esperito nella tua vita. Decifrare segnali verbali e non verbali, analizzare i vari tells e comprenderli, è un modo per entrare di diritto nella classifica dei migliori del mondo e questa pratica puoi esercitarla tranquillamente anche online. Spingiti al di là delle carte, al di là delle regole e viviti questo entusiasmante viaggio all’interno di un gioco nel gioco. Non ti pentirai di trasformare questo gioco nell’opportunità di una avventura entusiasmante.