Una casa con giardino è oggi un lusso che non tutti possono permettersi, soprattutto se si vive in città o nelle immediate vicinanze di un centro abitato. Chi ha la fortuna di avere uno spazio verde attorno alla propria abitazione, così, dovrebbe sfruttarlo al meglio per i propri hobby e per i momenti di relax all’aria aperta e in compagnia. Qui di seguito proveremo a capire meglio come farlo a partire dalla costruzione di una dépendance.

Costruire una dépendance in giardino: perché conviene e come farlo

Una piccola unità abitativa indipendente rispetto al resto della casa può tornare utile in tante occasioni e per tante ragioni. Chi pratica hobby come la pittura, il bricolage, la coltivazione indoor di specie botaniche rare sa bene che richiedono spazio: una mini dépendance in giardino è, in questo caso, un ambiente extra rispetto agli ambienti domestici comuni dove ciascun inquilino può esercitare in tutta tranquillità le proprie passioni. Gli appassionati di musica possono sfruttare, per esempio, la piccola abitazione separata in giardino come studio o sala prove amatoriale. Più comunemente le dépendance sono adibite a stanze per gli ospiti, soprattutto se in casa non c’è molto spazio, e di recente non è mancato chi ha iniziato a sfruttarle per arrotondare le entrate mensili grazie agli affitti brevi. Anche senza trasformare la dépendance in giardino in un b&b o in una casa per fuorisede, la si può mettere a frutto destinandola a mini abitazione per i figli man mano che crescono e necessitano della propria privacy.

Le soluzioni per realizzare una dépendance in giardino non mancano: le casette in legno abitabili sono un’alternativa economica e di facile installazione, per esempio, alle più tradizionali costruzioni in muratura che richiedono anche più tempo per essere realizzate. Se scegliere un prefabbricato in legno, far progettare una struttura in muratura od optare per più moderne e spettacolari strutture in vetro per la propria dépendance dipende, va da sé, da a che uso sarà adibita. Se la casetta in giardino sarà utilizzata solo come capanno per gli attrezzi, infatti, non si ha certo necessità di tutte le rifiniture e gli accorgimenti necessari nel caso in cui sarà sfrutta come abitazione a tutti gli effetti.

Anche come arredare una dépendance all’interno dipende dalla destinazione d’uso: farlo come un open space è consigliato soprattutto quando sarà adibita a studio o stanza degli hobby; se ospiti o membri della famiglia dovranno viverla quotidianamente meglio prevedere, invece, una divisione degli ambienti per garantire la necessaria privacy. La regola generale, in considerazione dello spazio limitato che si dispone all’interno di una dépendance in giardino, è provare a organizzarlo al meglio, anche eventualmente ricorrendo a trucchi come materiali naturali, colori neutri, superfici riflettenti e giochi di volumi capaci di far sembrare l’ambiente più grande.

Particolare attenzione, indipendentemente da come e per cosa verrà sfruttata la dépendance, va posta a in che punto del giardino la si realizza: deve essere facilmente raggiungibile e collegabile con i principali impianti domestici, avere abbastanza luce e non toglierne all’abitazione principale. È anche per questo che l’ideale sarebbe farsi guidare da dei professionisti che potranno essere d’aiuto, tra l’altro, anche al momento di chiedere al Comune di riferimento i necessari permessi per realizzare una dépendance in giardino.