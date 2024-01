Dove andare in vacanza in Puglia?

La Puglia negli ultimi anni è tra le mete più amate e ambite per le vacanze al mare. Sono tante le destinazioni da prendere in considerazione in grado di offrire una combinazione unica tra bellezza naturale, cultura e storia. Abbiamo selezionato le più interessanti per iniziare già da ora a immaginare e programmare le prossime vacanze al mare.

Sant’Isidoro

Quando si parla di Sant’Isidoro, si fa riferimento a una delle località più apprezzate grazie alle sue spiagge di sabbia dorata e al mare limpidissimo. La baia dalla tipica forma a mezzaluna e i comodi villaggi in Puglia sul mare creano un’atmosfera rilassata, ideale per organizzare una fuga dalle caotiche località balneari affollate di turisti.

Polignano A Mare

Tra le località più belle dove organizzare le vacanze in Puglia, spicca Polignano A Mare. È una delle destinazioni più amate dal turismo estivo grazie ai panorami incredibili sul Mar Adriatico. Nella zona sono numerose le scogliere e le grotte marine scavate dalla forza delle onde da visitare noleggiando una barca. Non è finita qui poiché anche la città vecchia ha tanto da offrire grazie ai suoi vicoli pittoreschi che danno vita a uno scenario che sembra fermo nel tempo ma pur sempre vivace.

Monopoli

Tra le tante località dove organizzare le vacanze in Puglia, non poteva mancare Monopoli, una città sulla costa che affonda le sue radici nella storia. Il centro storico è caratterizzato da stradine lastricate che portano alla maestosa cattedrale. Passando invece alle spiagge, ce n’è davvero per tutti i gusti affinché ognuno possa trovare quella ideale.

Torre San Giovanni

Sul Mar Ionio si trova la località di Torre San Giovanni; lungo la spiaggia ampia e sabbiosa sono presenti diverse torri di avvistamento che rendono il paesaggio ancora più pittoresco. Una nota di merito va alla vita notturna che è particolarmente animata e frizzante durante l’alta stagione.

Torre Mozza

Sempre sulla costa ionica della Puglia si trova la ridente località di Torre Mozza, caratterizzata da bellissime spiagge di sabbia sottile, lambite da un mare cristallino. Prende questo particolare nome per via della torre di avvistamento sul lungomare che fa da sfondo a delle vacanze all’insegna del relax, sebbene la località sia perfetta anche per le famiglie con bambini.

Torre Rinalda

Un po’ più a sud di Lecce si trova Torre Rinalda, una località sulla costa rinomata per le spiagge di sabbia sottile bagnate da un mare turchese. Ancora una volta, la bellissima torre di avvistamento dà il nome alla zona.

Castellaneta Marina

Di nuovo sulla costa ionica, Castellaneta Marina è una delle località più gettonate. Le spiagge sono sia ampie e ben attrezzate, rispondendo alle esigenze della famiglia, sia naturali e incontaminate, in particolare nel tratto all’interno del Parco delle Dune Costiere.

Carovigno

Impossibile parlare di vacanze in Puglia senza nominare il Salento. Carovigno è un borgo con un centro storico perfettamente conservato dove spicca il Castello Dentice di Frasso. Per quanto riguarda il mare, la riserva naturale di Torre Guaceto è il punto ideale per tutte quelle persone che sono alla ricerca di spiagge naturali e incontaminate dove ricaricare le batterie.