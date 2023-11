Finestre e serramenti in alluminio: come sceglierli

Quando si parla dei nuovi materiali con cui vengono costruiti serramenti e finestre, l’alluminio risulta essere tra quelli più utilizzati per le sue caratteristiche tecniche, estetiche e di sicurezza. La scelta dei serramenti per l’abitazione, infatti, dipende dalla valutazione di tantissimi fattori diversi che vanno a coprire un range di settori molto ampio, dall’estetica, al design, fino alle caratteristiche di sicurezza, passando per i vantaggi strutturali. Scegliere l’alluminio per i propri infissi significa affidarsi ad un materiale solido e resistente, dal design molto moderno e dall’elevata resistenza meccanica, adattabile a vari tipo di contesti e misure. Insieme al team di Dako abbiamo valutato tutte le caratteristiche delle finestre in alluminio, la sua resistenza, la sicurezza e il rapporto qualià-prezzo di questi infissi.

Vediamo, allora, tutto quello che c’è da sapere su questo materiale e sulla realizzazione e installazione di questi serramenti.

Infissi e finestre in alluminio: una scelta moderna ed efficiente per la tua casa

Scegliere le finestre in alluminio significa fare affidamento su un materiale molto moderno, in grado di rispondere in maniera eccezionale a tutte le necessità più importanti per le abitazioni, adattandosi a vari tipi di richieste diverse. Anzitutto, questo materiale si presta alla costruzione di varie tipologie di infisso, tenendo conto delle diverse aperture, degli spazi in cui queste finestre vengono installate e della necessità di trovare soluzioni alternative e funzionanti in ogni tipo di contesto architettonico. Per questo motivo, gli infissi in alluminio vengono realizzati con aperture scorrevoli, a battente, ribaltabili e a scomparsa. Inoltre, la grande resistenza meccanica di questo materiale consente la costruzione di profili e telai molto sottili ma, allo stesso tempo, altamente performanti. Questa caratteristica rende l’alluminio perfetto per la costruzione di finestre a grandi vetrate, poiché non necessita l’inserimento di perni intermedi per sostenere tutto il peso dell’infisso, garantendo in questo modo una visione ininterrotta direttamente sul panorama.

Per quanto riguarda l’aspetto legato alla sicurezza, l’alluminio è un materiale altamente resistente ai tentativi di scasso, una caratteristica molto utile per proteggere il luogo più prezioso che abbiamo. La classificazione della sicurezza delle finestre in alluminio è divisa in diverse classi antieffrazione e viene rilasciata direttamente dal produttore dopo il superamento di test con uno standard molto rigido. Infine, le finestre in alluminio presentano un design davvero moderno, che può essere arricchito dalla scelta di colori e finiture tra cui, una di quelle più desiderate e sicuramente l’effetto legno. Ovviamente, tutte queste caratteristiche tendono a influire sul prezzo delle finestre in alluminio ma, si tratta di un acquisto che rende una casa molto più sicura, vivibile ed esteticamente intrigante.

Porte in alluminio: design contemporaneo e sicurezza della casa

Fino ad ora ci siamo concentrati su una breve descrizione riguardo le finestre in alluminio ma, questo materiale viene spesso utilizzato anche per la costruzione di porte o portoni d’ingresso. Ciò dipende dal fatto che l’alluminio, come detto, è un materiale altamente resistente, sia alla pressione meccanica, che agli agenti atmosferici e i tentativi di scasso.

Scegliere una porta in alluminio è il modo migliore per proteggere un’abitazione, garantendo alla casa degli standard di sicurezza davvero elevati, certificati anch’essi dall’assegnazione di una classe antieffrazione direttamente dal produttore. Inoltre, i portoncini blindati in alluminio possono essere resi ancora più sicuri con l’inserimento di diversi dispositivi antieffrazione, per regalare alla casa un infisso altamente performante in termine di sicurezza.

A livello di design è possibile scegliere tra colori diversi ma, se si desidera avere un prodotto di qualità elevata in grado di fondere alla sicurezza e alla resistenza dell’ alluminio anche un design spiccatamente caldo e nobile, è possibile scegliere le porte in alluminio effetto legno. Abbiamo già accennato a questa peculiarità di design ma, per chiarire il concetto, è necessario descrivere di cosa si tratta. Le porte e le finestre in alluminio effetto legno sono dotate di una speciale pellicola e di speciali vernici che riproducono non solo il colore del legno, ma anche le sue sottili venature e la ruvidità proprio di questo materiale.

Il taglio termico degli infissi e dei serramenti in alluminio

Quando si parla di serramenti ed infissi è impossibile non menzionare il loro grado di isolamento termico acustico, poiché si tratta di una caratteristica essenziale per migliorare il comfort abitativo degli edifici. Per quanto riguarda l’alluminio, si tratta di un materiale considerato un ottimo conduttore, ovvero permette il passaggio di aria e suono da un ambiente ad un altro. Come è facile intuire, ciò lo rende un pessimo isolante termico ma questo difetto è stato risolto brillantemente grazie alla tecnologia del taglio termico. Le finestre in alluminio a taglio termico montano, all’interno del telaio, un foglio di materiale plastico, che in grado di tagliare il flusso d’aria respingendo la dispersione di calore. In questo modo è possibile evitare che l’aria calda passi dall’interno della casa verso l’esterno, aumentando il risparmio energetico delle abitazioni.

I vantaggi degli infissi in alluminio: durabilità, manutenzione ridotta e design personalizzato

Dopo questa ampia descrizione di tutte le caratteristiche delle finestre in alluminio è arrivato il momento di concentrarci sui vantaggi che offre questo materiale nella costruzione degli infissi e serramenti. Anzitutto, l’alluminio è un materiale estremamente resistente, che possiede una vita media molto lunga, attorno ai 30-35 anni. Tutto ciò accompagnato dal fatto che le finestre in alluminio hanno bisogno di pochissima manutenzione, sono particolarmente resistenti agli agenti atmosferici e all’usura.

Infatti, basta semplicemente pulire questi infissi in maniera costante, orientativamente ogni sei mesi, e controllare lo stato delle parti mobili come guarnizioni, cerniere e aperture. Tutto ciò assicura la durabilità delle finestre in alluminio, certificata e garantita dal produttore. Per quanto riguarda gli aspetti di design, invece, l’alluminio permette una personalizzazione molto elevata delle finestre, grazie a profili ridotti e resistenti e alla possibilità di scegliere tra varie tipologie di finestre, che si adattano senza fatica sia ai contesti più moderni che agli edifici storici, per una resa davvero efficace.

Sconto in fattura per i nuovi serramenti in alluminio

Tutte le caratteristiche che abbiamo elencato finora rendono l’alluminio uno dei materiali migliori per la costruzione di porte e finestre, sebbene il suo prezzo medio non sia molto economico. Tuttavia è possibile risparmiare nell’acquisto di questi infissi, accedendo a diversi bonus e detrazioni messi a disposizione dallo stato. Infatti, le finestre alluminio, specialmente quelle a taglio termico, contribuiscono enormemente all’efficientamento energetico delle abitazioni, caratteristica che apre l’accesso a diversi bonus legati al risparmio energetico. Acquistare dei nuovi infissi in alluminio per ristrutturare o riqualificare un’abitazione, nel momento in cui vengono rispettate alcune linee guida legate proprio all’efficientamento energetico, permette agli acquirenti di accedere a sgravi fiscali, tra cui lo sconto in fattura.

Questo bonus consente un risparmio netto del 50% sul prezzo di acquisto degli infissi, poiché il restante 50%, ceduto direttamente al fornitore, recuperando immediatamente metà dei soldi sostenuti per la spesa.