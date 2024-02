Gli errori più comuni che invecchiano la tua pelle, ecco cosa evitare

Articolo in collaborazione con il magazine healthycolor.it

Ogni giorno commettiamo moltissimi errori che in realtà ci invecchiano la pelle: scopriamo insieme quali sono!

Vai a letto ancora truccata? Provi ogni nuovo prodotto per la pelle che appare sugli scaffali? Questi errori terribili ma purtroppo molto comuni potrebbero sembrare insignificanti, ma nel tempo possono danneggiare la tua pelle e farla invecchiare prematuramente.

Non preoccuparti, non è mai troppo tardi per correggere le abitudini. In questo articolo esamineremo le cattive abitudini della tua pelle e ti forniremo consigli su come evitarle per apparire più giovane.

Il primo modo in cui stai invecchiando la tua pelle? Non applicando la protezione solare quotidianamente. Il sole è la principale causa dell’invecchiamento cutaneo. I raggi UV dannosi possono raggiungere la tua pelle anche in giornate nuvolose, piovose o addirittura nevose. Penetrano attraverso il vetro, quindi è essenziale ricordarsi di applicare la protezione solare anche al chiuso.

Il tuo viso non è l’unico che ha bisogno di cure, la tua pelle, ovviamente, ricopre tutto il tuo corpo!

La sovraesposizione al sole può influenzare le mani e il collo tanto quanto il viso, causando macchie scure, secchezza e perdita di elasticità. Tratta il collo e le mani con la stessa attenzione del viso, applicando abbondante crema idratante e protezione solare. Anche se ci sono prodotti specifici per il corpo, quelli formulati per il viso sono altrettanto efficaci.

Gli errori più comuni

Potresti essere tentata di andare a letto senza lavarti il viso dopo una giornata intensa o una notte fuori, ma saltare il detergente serale può provocare sfoghi cutanei fastidiosi. Durante il giorno, le tossine ambientali come lo sporco e l’inquinamento si accumulano sulla pelle, invadendo i pori e causando problemi alla carnagione.

Quindi, non trascurare il lavaggio del viso prima di andare a dormire. Utilizza un detergente efficace per preservare la salute della tua pelle. Puoi tenere una confezione di salviette detergenti accanto al letto per una maggiore comodità: basta passarle e poi riposare.

Se sei delusa dal fatto che la tua nuova crema idratante anti età non sembri fare il suo lavoro, concedile più tempo prima di cambiarla. Passare frequentemente da un prodotto all’altro potrebbe farti pensare che nulla funzioni per la tua pelle. Si consiglia di dare al nuovo prodotto almeno sei settimane per vedere un cambiamento effettivo nella tua carnagione.

Un ciclo di rigenerazione cutanea richiede 30 giorni (il tempo che le nuove cellule impiegano per raggiungere lo strato superficiale della pelle), quindi per notare una reale differenza nella consistenza, nel tono e nella chiarezza, è necessario utilizzarlo per più di un mese. Se il prodotto contiene ingredienti antietà, potrebbe essere necessario attendere ancora più a lungo. La pelle impiega circa quattro mesi per rigenerare collagene ed elastina.

Se usi i prodotti per la cura della pelle sbagliati sul viso, puoi alterare il pH della pelle. Prima di intraprendere una qualsiasi cura, scopri se hai la pelle grassa, secca, mista, sensibile o a tendenza acneica. Forse è una combinazione di più cose! Quando tratti i problemi specifici della tua pelle, puoi evitare l’invecchiamento precoce e iniziare a vedere risultati concreti presto.

La pelle è un ecosistema delicato ed è sempre importante iniziare con calma e fare delle pause. Molte persone possono abituarsi alla propria routine, il che porta a un’eccessiva esfoliazione e all’uso eccessivo di prodotti! Meno non è sempre di più, a meno che non sia ciò di cui hai bisogno.

I posti più evidenti in cui le persone mostrano la loro età sono il viso, il collo, le mani e il décolleté. Metti sempre i prodotti per la cura della pelle lungo il collo e il petto. Termina la tua routine strofinandoli poi sulle mani. L’ultima cosa che vuoi è notare l’invecchiamento precoce in quelle aree, nel frattempo il tuo viso sembra dieci anni più giovane! Anche il tuo petto e le tue mani meritano questi prodotti anti età arricchenti.