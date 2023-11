Gratta e Vinci: una passione italiana che dura dal 1994

I Gratta e Vinci, talvolta scherzosamente chiamati “grattini”, sono una popolarissima forma di lotteria nazionale a estrazione istantanea.

La loro storia è quasi trentennale dal momento che la prima distribuzione risale all’ormai lontano 21 febbraio 1994. Fu un giorno storico per i giochi di sorte perché da allora si è registrato un crescente successo di questa tipologia di lotteria.

Allora la prima proposta fu La Fontana della Fortuna e un tagliando costava 2.000 lire (all’epoca la valuta era ancora la lira che sarebbe stata affiancata dall’euro qualche anno più tardi; fu infatti introdotto a partire dal 1999 anche se entrò in circolazione nel gennaio del 2002). Il premio massimo era di 100 milioni di lire.

I fattori che hanno decretato il perdurante successo dei Gratta e Vinci sono due: un meccanismo molto semplice e il fatto che si può verificare immediatamente se si è vinto un premio oppure no. Si parla infatti di “estrazione istantanea” che si contrappone all’estrazione differita che per esempio caratterizza la celeberrima Lotteria Italia.

Il successo dei Gratta e Vinci ha portato negli anni alla creazione di proposte sempre nuove, sia sotto l’aspetto grafico, sia per quanto riguarda i meccanismi di gioco, sia per quanto riguarda prezzi dei tagliandi e degli importi dei premi.

Come se non bastasse, l’avvento di Internet e i progressi tecnologici hanno portato all’introduzione dei Gratta e Vinci online che sono andati ad affiancare le tradizionali proposte cartacee.

A prescindere dal tipo di proposta, le soddisfazioni che vengono ottenute con queste lotterie a estrazione istantanea sono numerose come dimostrano per esempio i dati relativi alle vincite Gratta e Vinci online di settembre; si sono infatti registrati premi vinti per un totale di 14.124.748€ come illustrato dettagliatamente sul portale ufficiale.

Gratta e Vinci: il canale YouTube

La popolarità dei Gratta e Vinci, mai venuta meno, ha portato alla nascita di un canale YouTube esclusivamente dedicato a queste lotterie istantanee. Se sei un appassionato di questi divertenti accattivanti giochi di sorte segui sul canale ufficiale i vari video che dettagliano le caratteristiche delle varie proposte: regole relative alla partecipazione, meccanismi di funzionamento del gioco, ultime novità (le uscite di nuove proposte sono numerose) ecc.

I video presenti sul canale non richiedono una preventiva registrazione o la sottoscrizione di un abbonamento. La registrazione può però risultare utile se si ha intenzione di salvare un video o se si vuole inserirlo tra i contenuti che si possono visualizzare in un secondo momento.

Le vincite ai Gratta e Vinci

Come detto in precedenza le vincite ai Gratta e Vinci sono numerose. I premi previsti vanno da cifre basse a importi particolarmente consistenti come è capitato di recente a un fortunato giocatore di Castelfranco Veneto che ha vinto un premio incredibile grazie a un Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario”.

Ovviamente, da un punto di vista strettamente probabilistico, le probabilità di vincita si riducono con l’aumentare del premio. Attualmente la vincita massima possibile con un Gratta e Vinci è 6.000.000€ prevista per il biglietto tagliando “Vinci in Grande” che ha un prezzo di 25€ (gli altri premi per questo tagliando partono da 40€ e arrivano fino ai 100.000€).