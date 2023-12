Buffalo Toro: “La Carica dei Bufali del Toro Selvaggio” è una slot Fmachine online prodotta da ELK Studios, uno dei più noti sviluppatori di giochi per casinò. Si tratta del terzo capitolo della saga che vede come protagonisti il Toro e il Matador, due personaggi che si sfidano in avventure ambientate in diverse epoche e luoghi. Dopo aver visitato l’Egitto e la Spagna, i due rivali si ritrovano nel selvaggio West, dove dovranno affrontare i pericoli e le sorprese di una terra inesplorata.

“Nel Cuore della Natura Selvaggia: Funzioni e Simboli del Gioco Slot con Tema Western”

La slot ha una griglia di gioco composta da 6 rulli e 4 righe, con 4.096 modi per vincere. Il tema è quello della natura selvaggia, con una grafica in stile cartoon che richiama i film e i fumetti del genere western. Tra i simboli che appaiono sui rulli, troviamo animali tipici del Nord America, come il bufalo, il lupo, il puma, l’aquila e il cervo, oltre alle classiche carte da poker. Il simbolo più remunerativo è il bufalo, che paga 6 volte la puntata per una combinazione di 6 simboli uguali.

La slot offre diverse funzioni speciali che rendono il gioco più dinamico e divertente. Il Toro è il simbolo wild, che sostituisce tutti gli altri simboli tranne lo scatter e il Matador. Il Toro è anche un wild camminante, che si sposta verso sinistra ad ogni giro, fino a uscire dalla griglia. Se il Toro incontra il Matador, si scatena la funzione Toro Goes Wild, in cui il Toro carica il Matador e lo trasforma in un altro wild, lasciando una scia di wild sul suo percorso.

Il Matador è il simbolo che attiva la funzione Respin Challenge, se ne appaiono almeno 3 sui rulli centrali. In questo caso, si ottengono 3 respin, in cui il Matador rimane bloccato sulle sue posizioni. Ogni Matador aggiuntivo che appare durante i respin, assegna un altro respin. La funzione termina quando non ci sono più respin o quando il Toro appare sui rulli, innescando la funzione Toro Goes Wild.

“Buffalo Toro Slot: Funzioni, Simboli e Potenziali Vincite del Gioco a Tema Western”

Lo scatter è il simbolo che raffigura il logo del gioco, con la scritta Buffalo Toro. Se ne appaiono almeno 3 in qualsiasi posizione, si attiva la funzione Golden Buffalo Free Spins, in cui si ottengono 10 giri gratuiti. Durante questa funzione, bisogna raccogliere i simboli del bufalo dorato, che appaiono solo sul sesto rullo. Ogni bufalo dorato che si raccoglie, potenzia uno degli altri animali, trasformandolo in un simbolo impilato che occupa interamente il rullo. Se si raccolgono 5 bufali dorati, si potenziano tutti gli animali, aumentando le possibilità di vincita. Inoltre, ogni scatter che appare durante i giri gratuiti, assegna un giro extra.

Buffalo Toro: “La Carica dei Bufali del Toro Selvaggio” è una slot machine online che offre un’esperienza di gioco avvincente e coinvolgente, grazie alle sue funzioni speciali e al suo tema originale. Si tratta di una slot ad alta volatilità, con un RTP del 96% e un potenziale di vincita di 50.000 volte la puntata. Per i fan del genere western e delle avventure del Toro e del Matador, questa slot è imperdibile.

“Attivazione delle Funzioni Speciali nel Gioco Buffalo Toro: Scatter, Wild e Bonus”

Per attivare le funzioni speciali di Buffalo Toro, devi ottenere almeno 3 simboli scatter, wild o bonus sui rulli. Questi simboli sono rappresentati dal logo del gioco, dal Toro e dal Matador. Ogni funzione speciale ha delle caratteristiche uniche che possono aumentare le tue vincite e rendere il gioco più emozionante.

“Esplora il Far West e Oltre: Slot Online con Tema Caccia al Ricercato”

