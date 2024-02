“Può controllare il mouse con il pensiero”: lo sconvolgente annuncio di Musk su Neuralink

Roma, 21 feb – Neuralink, stando alle parole di Elon Musk riportate su Tgcom24, potrebbe davvero sconvolgere i dibattiti. Forse non come l’Intelligenza Artificiale, ma certamente in un modo non troppo distante. Il report sull’ultimo esperimento effettuato su un paziente appare onestamente incredibile.

Neuralink, la start-up ha impiantato un chip che permette di controllare oggetti col pensiero

Lo scopo, ovviamente, non può che essere medico (non umanitario, ma senza dubbio medico). Ovvero, cercare di compensare con gli srumenti tecnologici sviluppati dall’azienda di Musk alla perdita di udito, vista, parola o attività motoria. Secondo quanto dichiarato dal patron, l’ultimo paziente a cui è stata impiantata la tecnologia cerebrale di Neuralink, può controllare il mouse di un computer con il pensiero. “Il paziente sembra essersi ripreso completamente senza effetti negativi di nostra conoscenza ed è in grado di controllare il mouse e di muoverlo sullo schermo semplicemente pensando”, ha dichiarato il miliardario su X.

Discussioni e polemiche in arrivo?

Chissà. Certo è che il progresso tecnologico in questione sembra realmente qualcosa di mai visto nel campo medico, ed è altrettanto scontato che, qualora dovessero esserci ulteriori sviluppi, saranno disponibili per pochi eletti e a costi ovviamente esorbitanti. Il solito fronte animalista, d’altronde, è stato protagonista di una denuncia gli anni scorsi, criticando le sperimentazioni dell’azienda proprio sugli animali, dei quali circa 2.500 sarebbero stati sacrificati per i test.