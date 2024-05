Lo sviluppo delle app è un mercato in continua crescita ed evoluzione. Proprio per questo, è essenziale conoscere i trend del momento e, addirittura, cercare anche di anticiparli per sbaragliare la concorrenza con prodotti sempre più performanti, funzionali ed accattivanti.

Cerchiamo allora di scoprire come si prospetta il futuro dello sviluppo di app iOS.

Nuove tecnologie e trend

Cominciamo soffermandoci su quali sono le tecnologie e i trend che riguarderanno il futuro dello sviluppo di app iOS.

Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR) verranno sempre più utilizzate, soprattutto nell’ambito del turismo, dell’abbigliamento e del settore immobiliare per offrire all’utente esperienze più immersive, altamente coinvolgenti e interattive. In maniera virtuale, gli utenti potranno infatti provare vestiti e visualizzare case e appartamenti in 3D

App di Wearable Tech , ossia le app indossabili, gli smartwatch e altri dispositivi in grado di monitorare lo stato di salute o che permettono di ricevere notifiche

Assistenza vocale : funzionalità già attiva, per fare ricerche, svolgere varie attività e impostare promemoria utilizzando la voce, ma che si affinerà sempre più negli anni futuri

L’Internet delle Cose (IoT) : la rete di dispositivi fisici interconnessi (come ad esempio elettrodomestici intelligenti e sensori) che possono comunicare fra loro scambiandosi dati e informazioni attraverso Internet troverà applicazione in vari settori, come quello agricolo, sanitario e dei trasporti, per permettere di avere un controllo ed un monitoraggio in tempo reale

Analisi predittiva che fornisce suggerimenti personalizzati agli utenti così da migliorare l’engagement e diminuire il tasso di abbandono

App Super potenziate , ovvero prodotti avanzati sia dal punto di vista tecnologico che funzionale che includano più attività‍

App ecologiche ed eco-consapevoli

Approcci Innovativi nello sviluppo di App iOS

Dopo aver visto quali sono i trend e le tecnologie che domineranno il futuro delle app iOS, è chiaro che gli sviluppatori dovranno adeguarsi con approcci innovativi nello sviluppo di App iOS, che richiederanno competenza ed esperienza. Ecco perché, per lo sviluppo App iOS è importante affidarsi a sviluppatori professionisti e specializzati, che al tempo stesso sono anche in grado di implementare le tendenze emergenti. In tal senso, il team di Unidevs ha tutte le competenze e l’esperienza necessari per trasformare la tua idea in un successo.

Soffermiamoci ora su quelli che potranno essere gli approcci innovativi nello sviluppo di App iOS.

App mobili basate sul cloud al fine di sfruttare i vantaggi del cloud computing, offrendo così agli utenti la possibilità di accedere all’app ed utilizzare le varie applicazioni da ogni luogo, senza la necessità di costose infrastrutture locali. Inoltre, le app mobili basate su cloud possono fornire dati e approfondimenti in tempo reale, oltre a sfruttare algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per l’analisi di dati

Connettività 5G : una tecnologia che promette di rivoluzionare il modo in cui utilizziamo i dispositivi mobili. Grazie alla connettività 5G sarà possibile sviluppare app mobili più sofisticate e ad alta intensità di dati, fare download e upload a velocità più elevate, abilitare applicazioni IoT più sofisticate, avere maggiore capacità di rete, analizzare i dati in tempo reale. Queste caratteristiche si traducono in una esperienza più fluida e coinvolgente da apre dell’utente

Sviluppo di app No-Code create tramite l’utilizzo di piattaforme No-code, che offrono interfacce intuitive tali da consentire agli utenti di creare e personalizzare applicazioni semplicemente usando modelli predefiniti e componenti drag-and-drop. Questo nuovo approccio offre svariati vantaggi, come la democratizzazione dell’accesso agli strumenti di sviluppo delle app, con conseguente riduzione di tempi e costi per lo sviluppo delle app medesime

Il Ruolo dei framework e degli strumenti di sviluppo

Nel futuro dello sviluppo di app iOS, un ruolo cruciale è rivestito dai framework, soluzioni veloci ed efficienti utili per creare applicazioni mobili di successo. Ci sono vari framework fra cui poter scegliere. Il più popolare risulta essere Flutter, seguito da React Native.

I framework sono modelli che facilitano il lavoro degli sviluppatori, con conseguente riduzione del tempo impiegato per sviluppare il prodotto.

L’utilizzo di un framework per sviluppare app offre vari vantaggi:

scrittura di codice modulare e riusabile

velocità di sviluppo grazie alla possibilità di utilizzare modelli e componenti predefiniti

scrittura di codice pulito e organizzato, con ridotto rischio di errori

espandibilità grazie alla architettura modulare che permette di aggiungere nuoci moduli e/o nuove funzionalità senza dover riscrivere il codice

documentazione completa e di alta qualità di supporto

presenza di una vasta community di sviluppatori attivi con cui interagire e condividere conoscenze ed esperienze

Considerazioni sulla sicurezza e sulla privacy iOS

Per l’utilizzo costante e quotidiano che si fa delle App, i fattori privacy e sicurezza rivestono un ruolo di rilevante importanza che non va assolutamente sottovalutato. Del resto, una maggiore sicurezza mobile è fondamentale, da un lato per proteggere i dati degli utenti, e dall’altro lato per garantire l’affidabilità dell’applicazione stessa.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza mobile, è necessario che le App vengano implementate di misure per la protezione da una serie di minacce alla sicurezza, come hacking, malware e violazioni dei dati.

A tal fine è possibile applicare vari metodi, come:

la crittografia sicura dei dati

l’autenticazione a due fattori

l’autenticazione biometrica

Inoltre, gli sviluppatori, al momento del rilascio della nuova app creata, sono chiamati a garantire che la loro applicazione è conforme agli standard e alle normative di sicurezza pertinenti.

Quanto appena detto ha maggior validità se si pensa che un trend in continua crescita è quello del mobile payments, ovvero la gestione del proprio denaro da un’app, e che permette di integrare sistemi di sicurezza aggiuntivi come il riconoscimento facciale per dare l’ok alle transizioni.

L’incorporazione dell’intelligenza artificiale

Sicuramente, il futuro dello sviluppo di App iOS prevede la massiccia presenza dell’Intelligenza Artificiale (IA), che è già parte integrante oggi. Già ora, infatti, gli sviluppatori di app internazionali, attraverso l’utilizzo dell’AI, stanno migliorando funzioni come la rilevazione di frodi nei pagamenti online e il riconoscimento facciale.

In particolare, sfruttando l’intelligenza artificiale, che analizza in maniera costante e continua il comportamento e le preferenze degli utenti, gli sviluppatori di app possono creare app predittive così da offrire agli utenti un’esperienza fluida e personalizzata.

Le app mobili che si fondano sull’intelligenza artificiale sono in grado di raccogliere e analizzare notevoli quantità di dati utente e usarli in modo tale da offrire agli utenti contenuti personalizzati e pertinenti, così come suggerimenti e utili consigli.

Tendenze attuali e prospettive future

La società in cui viviamo e le nostre vite sono sempre più legate e dipendenti dal mobile, che è il nostro presente e, a maggior ragione, il nostro futuro.

In questo articolo ci siamo soffermati sui punti cruciali e le tendenze che riguarderanno il futuro dello sviluppo App iOS. In un mercato fortemente competitivo come quello delle App, è fondamentale essere aggiornati sulle ultime tendenze e tecnologie, così da sapersi distinguere dalla concorrenza.

Oltre all’utilizzo della connettività 5G e dell’incorporazione dell’intelligenza artificiale, tra gli approcci innovativi per lo sviluppo futuro delle App iOS compaiono anche altre funzionalità. Una su tutte è il riconoscimento vocale: tecnologia che fa sì che le macchine riescano ad interpretare e comprendere il linguaggio umano. Questa tecnologia, tra l’altro, dovrà essere di gran lunga affinata e perfezionata per superare sfide come il riconoscimento preciso di accenti e dialetti, oltre alla comprensione delle intenzioni e del contesto in cui una determinata frase viene pronunciata.

Altro approccio innovativo strettamente connesso all’intelligenza artificiale e al riconoscimento vocale, è quello relativo ai chatbot, programmi software che, oltre a riuscire a comprendere gli input del linguaggio naturale, forniscono risposte pertinenti. I chatbot trovano ampio utilizzo in vari campi di applicazione, dal servizio clienti all’assistenza sanitaria, e possono offrire un supporto continuo, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

I chatbot possono inoltre essere utilizzati anche per automatizzare attività ripetitive, come la pianificazione di appuntamenti.

Infine, un’altra innovazione significativa è quella dei Blockchain che, utilizzando una rete distribuita di nodi volta a verificare e a convalidare le transazioni, permette di effettuare transazioni sicure e trasparenti fra le parti. Questa tecnologia, oltre a trovare applicazione in vari settori, come la finanza, può altresì facilitare lo sviluppo di applicazioni decentralizzate, come le applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi). Nel creare le applicazioni, gli sviluppatori devono saper scegliere strutture e tecnologie blockchain in grado di bilanciare in maniera equilibrata sicurezza, efficienza e scalabilità.