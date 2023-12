Il letto: tutti i consigli su come “vestirlo” al meglio

“Rifare il letto” è un’azione che compiamo quotidianamente, ci sono però delle vere e proprie regole da seguire per vestire il vostro letto nel migliore dei modi: per far sì che sia comodo per dormire ma anche bello da vedere all’interno di una stanza.

Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una sorta di elenco di quegli elementi di cui proprio non potete fare a meno se volete che il vostro letto sia comodo e bello. Se invece volete qualche consiglio per arredare la camera da letto in generale, vi consigliamo di leggere questo articolo.

Si parte dalla base!

Ovviamente la primissima cosa da fare è coprire il materasso: questa azione non è solo una scelta estetica ma permette di evitare che lo stesso materasso entri in contatto con la polvere, con i batteri, il sudore della nostra pelle, insomma, con tutti quegli elementi che a lungo andare potrebbero rovinarlo. Il coprimaterasso di solito può essere realizzato in diversi materiali come la spugna, il cotone oppure con materiale impermeabile.

Nel caso di letti dove dormono bambini piccoli è consigliabile sempre inserire una traversa per evitare piccoli incidenti che possono rovinare il materasso. Una volta scelto il coprimaterasso giusto per voi, si può passare alla scelta delle lenzuola un elemento importantissimo proprio perché stanno a contatto con la vostra pelle. I materiali sono molteplici ma il più usato è il cotone o il poliestere. L’importante che siano comodi per dormire.

Durante le stagioni più fredde è doveroso poi utilizzare un piumino, il suo compito è quello di tenervi caldi durante la notte. In commercio ci sono vari tipi di piumino in base alla tipologia di calore che posso trattenere e sono fatti di materiali diversi e diverse grammature. La scelta dipende molto da quanto siete freddolosi! Un altro elemento fondamentale è il cuscino, per cui vi consigliamo di leggere questa guida per la scelta di quello giusto per le vostre esigenze.

Come rivestire il proprio letto per renderlo bellissimo

Ora che ci siamo occupati dell’interno possiamo passare alla cura dell’esterno che deve essere funzionale ma anche bello da vedere. Generalmente si è soliti usare il copriletto, in questo sito troverete vari modelli da osservare, per abbellire il letto. Il copriletto, infatti, ha solitamente una funzione puramente estetica, può essere sia in tinta unita che in fantasia a seconda del vostro gusto personale.

Durante le stagioni più calde si usa insieme al lenzuolo, altrimenti viene messo sopra il piumino. Per questo motivo molti in inverno optano anche per il copripiumino, così da eliminare uno strato. Per abbellire il letto potete ricorrere all’utilizzo del runner da letto, che viene messo proprio nella parte finale per dargli un tocco più elegante.

Anche le coperte e i plaid, oltre che essere utili per scaldarvi, possono essere usate come elemento decorativo per il vostro letto. Ovviamente anche dei cuscini aggiuntivi di decorazione sono un elemento con cui giocare per dare un aspetto ancora più bello alla vostra camera da letto.