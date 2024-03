Intervista Esclusiva a Enzo Becchetti, esperto di trust Immobiliare a Roma

L’approfondimento di oggi la facciamo grazie ad un’intervista speciale sui vantaggi e le funzionalità dello strumento legale per la gestione del patrimonio. Chiediamo al notaio Enzo Becchetti, noto esperto di trust immobiliare a Roma, un aiuto per comprendere il concetto.

Trus immobiliare, intervista a Enzo Becchetti

Cos’è il trust immobiliare? a cosa serve?

Il trust immobiliare rappresenta una soluzione legale avanzata per la protezione e la gestione del patrimonio immobiliare. Esso si basa sull’accordo tra il settlor e il trustee, con l’obiettivo di amministrare i beni per il meglio dei beneficiari. È uno strumento dotato di grande flessibilità e offre vantaggi considerevoli in termini di protezione legale e pianificazione successoria.

Interessante. E come funziona esattamente un trust immobiliare?

In pratica, il proprietario dell’immobile, o settlor, trasferisce la proprietà di questo al trustee, che ne diventa il legale proprietario. Il trustee gestisce l’immobile nell’interesse dei beneficiari, che possono essere il settlor stesso o altri designati. Ha il potere di amministrare, vendere o locare l’immobile secondo le disposizioni del trust, garantendo protezione dai creditori, pianificazione successoria e fiscale, e mantenendo la riservatezza delle informazioni.

Quali sono i principali vantaggi nell’utilizzarlo?

I vantaggi sono molti, inclusa la separazione della proprietà legale dall’effettiva, che protegge i beni da rischi e controversie legali. Offre anche flessibilità nella gestione e trasferimento del patrimonio, consentendo ai beneficiari di godere dei redditi generati senza la diretta responsabilità. È utile anche per una pianificazione successoria senza conflitti e può proteggere il patrimonio da eventi imprevisti, come divorzi o insolvenze.

In quali situazioni è particolarmente consigliato adottare un trust immobiliare?

È vantaggioso in diverse situazioni, come quando si vuole proteggere il patrimonio immobiliare da contestazioni legali o pianificare la successione in modo efficiente. È utile anche per gestire proprietà complesse o investimenti internazionali, e offre maggiore privacy rispetto ad altre forme di protezione patrimoniale. Tuttavia, è cruciale consultare un esperto per valutare le proprie esigenze specifiche prima di procedere.

Come si confronta il trust immobiliare con altre forme di protezione patrimoniale?

A differenza di testamenti o donazioni, il trust immobiliare permette ai beneficiari di godere dei beni senza necessariamente diventarne proprietari. Questo mantiene la proprietà all’interno del trust, proteggendola da rischi o controversie legali. Offre una pianificazione successoria più flessibile e un maggiore grado di privacy. In conclusione, il trust immobiliare rappresenta una soluzione sicura ed efficiente per proteggere i propri beni immobiliari.

Grazie, Notaio Becchetti, per le sue preziose informazioni. Sembra che il trust immobiliare offra davvero numerose possibilità per la gestione e la protezione del patrimonio immobiliare.

È stato un piacere. Ricordo sempre l’importanza di approcciarsi a queste tematiche con la guida di un esperto per assicurarsi la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Grazie per l’opportunità di discutere di questo importante argomento.