Le città e i centri abitati più belli per comprare casa nel Salento meridionale

Chi cerca case in provincia di Lecce, valuti l’acquisto di un immobile in uno di questi bellissimi comuni del Salento meridionale.

Ugento

Nella parte più a sud del Salento, si trova Ugento, un comune ricco di bellezze naturali e storia centenaria. Infatti, la città si caratterizza per un prezioso patrimonio artistico e architettonico grazie soprattutto alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Castello di Ugento. Se sei interessato, segui questo link se cerchi una casa in vendita in provincia di Lecce nella parte a sud del Salento.

Tuttavia, Ugento è famosa soprattutto per le incantevoli spiagge che si affacciano sul mar Ionio. Tra i tanti, vanno sicuramente nominati i paradisi di Torre San Giovanni, Torre Mozza e Lido Marini che si raggiungono in meno di 15 minuti dal centro abitato di Ugento. Una casa in questa zona, può quindi diventare un’ottima soluzione per trascorrere le estati in Salento.

A proposito di seconda casa in Salento, vale la pena valutare l’acquisto di un immobile in zona Marina di Ugento; si tratta della località balneare sulla costa ionica del Salento a pochissima distanza dal bagnasciuga. Nota soprattutto per le ampie spiagge sabbiose lambite dalle onde di un mare cristallino, Marina di Ugento resta una soluzione ideale per tutti coloro alla ricerca di una destinazione che assicuri pace, relax ma anche divertimento grazie a stabilimenti balneari, lidi, ristoranti, bar, locali.

Salve

Ancora nella zona del Salento meridionale, si trova Salve, una località perfetta per acquistare casa in provincia di Lecce. Il ricco patrimonio che comprende il Castello di Salve e il Santuario di Santa Maria della Neve, viene però quasi messo in seconda luce dalle bellissime spiagge della zona, una su tutte quella di Pescoluse. Intatti, la zona viene soprannominata le Maldive del Salento grazie alle sabbie bianche in grado di dare al panorama un’atmosfera tropicale.

Taurisano

Chi, invece, è alla ricerca di un centro che trasmetta maggiore autenticità, faccia rotta su Taurisano. Il piccolo comune è noto per la sua storia e le tradizioni. Oltre ai monumenti storici importanti tra cui va nominato il Palazzo Marchesale, Taurisano è famosa per le produzioni agricole, tra cui spicca l’olio di oliva, l’oro liquido della Puglia, a cui si affiancano anche vino e prodotti caseari.

Presicce-Acquarica

Il comune di Presicce-Acquarica è perfetto per acquistare casa vicino a Lecce grazie a un centro storico ben conservato che racchiude monumenti architettonici importanti come il Palazzo Ducale. La zona è ricca di spettacolari grotte naturali come la Grotta del Ciolo, da vedere per restare a bocca aperta.

Ruffano

Il Palazzo Ducale e il Castello Normanno fanno sì che il comune di Ruffano in Salento sia molto amato. È uno di quei centri che conserva le sue tradizioni regionali grazie ad eventi e feste in ogni periodo dell’anno.

Alliste

Tornando però vicino al mare, si trova Alliste, un comune con delle spiagge che sembrano uscite da una guida turistica. Tra le più incantevoli, vanno nominate quella di Capilungo, Posto Rosso e Torre Pali. Una più bella dell’altra, attirano ogni anno molti turisti che restano affascinati dal mar Ionio, sempre calmo e limpidissimo.