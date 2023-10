Leggi sulla privacy: tutto quello da sapere prima di espandere il tuo business all’estero

Al giorno d’oggi, la protezione dei dati è diventato un tema cruciale per tutte quelle attività che desiderano espandersi all’estero. Infatti, esistono molteplici leggi sulla privacy che variano da paese a paese, e comprendere le normative locali è fondamentale per evitare spiacevoli conseguenze.

In questo articolo, spieghiamo perché è importante per un’azienda che voglia espandersi fuori dall’Italia adeguarsi alle leggi sulla privacy internazionali e diamo alcuni consigli utili per iniziare.

Leggi sulla privacy: una panoramica

Secondo una stima delle Nazioni Unite , 137 paesi del mondo hanno già adottato una legge sulla privacy. Navigare internet in sicurezza è ormai una priorità della maggioranza degli utenti e un’attività che voglia espandersi online deve tenerne conto. Ecco perché ignorare gli obblighi di legge online non è nei tuoi migliori interessi.

Se la tua attività opera in Italia, probabilmente già conosci il GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. È il regolamento sulla privacy dell’Unione Europea, entrato in vigore nel 2018, e a oggi è una delle leggi sulla protezione dei dati più severe al mondo.

Tuttavia, essere in linea con il GDPR non significa necessariamente rispettare anche le altre leggi sulla privacy internazionali. Ecco alcuni esempi che potrebbero essere rilevanti:

Negli Stati Uniti si applicano una serie di leggi su base statale, che variano anche nei requisiti. La più severa è il California Privacy Rights Act (emendamento del California Consumer Privacy Act), che regola il trattamento dei dati delle aziende che operano in California. Altre leggi statali sulla privacy sono il Virginia Consumer Data Protection Act , il Colorado Privacy Act , lo Utah Consumer Privacy Act . Molte altre entreranno in vigore nel 2024.

(emendamento del California Consumer Privacy Act), che regola il trattamento dei dati delle aziende che operano in California. Altre leggi statali sulla privacy sono il , il , lo . Molte altre entreranno in vigore nel 2024. In Brasile si applica la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) , che possiamo considerare come la risposta brasiliana al GDPR. La LGPD protegge i dati degli utenti con sede in Brasile, anche il trattamento dei loro dati è effettuato all’estero.

, che possiamo considerare come la risposta brasiliana al GDPR. La LGPD protegge i dati degli utenti con sede in Brasile, anche il trattamento dei loro dati è effettuato all’estero. Recentemente, in Svizzera è entrata in vigore la nuova Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), che prevede importanti cambiamenti per le aziende che operano in Svizzera o con utenti svizzeri.

Queste sono solo alcune delle leggi sulla privacy a cui potresti doverti adeguare. In linea generale, devi considerare il paese in cui hai sede e il paese in cui hanno sede gli utenti a cui ti rivolgi.

Impatto sul business: perché è importante rispettare le leggi sulla privacy?

Quando parliamo di protezione dei dati, non pensiamo solo a una mera questione legale. Innanzitutto – come abbiamo già accennato – ignorare le leggi sulla privacy potrebbe esporti a sanzioni monetarie. Ma non si tratta solo di questo: infatti, c’è in gioco anche la tua reputazione.

Dal momento che moltissime aziende operano online, gli utenti sono diventati sempre più esigenti riguardo alla sicurezza e alla privacy dei loro dati. Un’azienda che ignora la protezione dei dati potrebbe perdere la fiducia dei suoi clienti e, di conseguenza, indebolire la sua posizione all’interno del mercato.

Al contrario, dimostrare impegno e attenzione verso la protezione dei dati degli utenti può essere un punto di forza competitivo. I clienti sono più disposti ad acquistare un prodotto o servizio da un’azienda che ha a cuore la loro privacy e il rispetto di leggi come il GDPR può addirittura diventare un “marchio di qualità”.

Rischi e sanzioni

Ovviamente il rischio più grande sono le sanzioni. La non conformità alle leggi sulla privacy può esporre la tua attività a una serie di rischi, che vanno dalle multe alle azioni legali da parte degli utenti o delle autorità. Per esempio, il mancato rispetto del GDPR può portare a sanzioni fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuale globale, il maggiore tra i due. Proprio come è successo a TikTok qualche giorno fa: l’azienda cinese è stata multata 345 milioni di euro .

Anche negli Stati Uniti sono previste pesanti sanzioni: per ogni violazione deI California Privacy Rights Act si può incorrere in multe fino a 7.500 dollari.

Oltre alle multe, c’è il rischio di azioni collettive o class action da parte di gruppi di consumatori, che possono risultare in danni reputazionali e finanziari significativi.

Adeguarsi alle leggi sulla privacy: i primi passi

Quindi ora hai ben chiaro perché è così importante adeguarsi alle leggi sulla privacy se desideri espandere il tuo business all’estero. Vediamo ora come farlo in pratica.

Valutazione iniziale: Comprendi quali leggi sulla privacy possono applicarsi alla tua attività. La regola generale è quella di adeguarsi alle leggi del paese in cui risiedi e le leggi dei paesi in cui hanno sede i tuoi utenti. Per essere più sicuro, però, potrebbe essere necessario consultare un avvocato specializzato in protezione dei dati. Inventario dei dati: Identifica quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e dove vengono conservati. Questo ti aiuterà a determinare quali obblighi legali devi rispettare. Misure di sicurezza: Implementa misure tecniche e organizzative per proteggere i dati, come la crittografia e i sistemi di accesso sicuro. Questo è un passaggio fondamentale per il rispetto della privacy dei tuoi utenti e protegge la tua attività da possibili attacchi informatici. Comunicazione: Comunica ai tuoi utenti tutti i dettagli relativi alla tua attività di raccolta e trattamento dei dati. Predisponi una informativa privacy chiara e completa e rendila disponibile su tutte le pagine del tuo sito. Formazione del personale: Assicurati che tutti i membri del tuo team siano informati sulle leggi sulla privacy applicabili e sappiano gestire i dati in modo sicuro. Revisione e aggiornamento: Le leggi sulla privacy sono in continua evoluzione. È quindi fondamentale revisionare regolarmente i tuoi documenti e le tue procedure per garantire la conformità continua.

Seguendo questi passi, potrai non solo evitare sanzioni e rischi legali, ma anche costruire un marchio affidabile e rispettato. La protezione dei dati è più che una questione legale: è un imperativo etico e commerciale che può definire il successo della tua attività all’estero.