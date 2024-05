Malattie cardiovascolari: i dati sono allarmanti e serve prevenzione il più possibile

I numeri che arrivano dal quinto European Cardiovascular Disease Statistics, che tradotto nella nostra lingua sta per statistiche sulle malattie cardiovascolari in Europa, sono pressappoco allarmanti: più di 17.000 milioni di decessi all’anno e un totale maggiore del 50% di malati cronici. Con gli uomini che hanno una percentuale leggermente più bassa, circa il 48% e le donne che superano la metà. Ancora prima dell’esplodere della pandemia di Covid-19, l’Istat registrava una percentuale non indifferente per la cardiopatia ischemica e per quella cerebrovascolare. C’è un modo, tuttavia, per scongiurare i rischi e per prevenirli? Propriamente non esiste un sistema scientifico, ma indubbiamente ci sono dei consigli saggi che non guastano. Ma sono sufficienti questi?

Malattie cardiovascolari: l’importanza dei check up diagnostici

Come ci spiegano i responsabili del Valdes buona parte del lavoro di prevenzione consiste non solo in un sano stile di vita, ma anche e soprattutto nei dati rilevanti degli esami diagnostici. Oggi la medicina ha raggiunto, anche grazie all’apporto tecnologico, la capacità di poter estrapolare dagli esami di laboratorio quei parametri che possono segnalare al paziente quali rischi stia correndo e cosa debba fare per migliorarsi. La microbiologia, gli esami istologici e la diagnostica clinica possono notevolmente limitare i danni patologici o riconoscere i fattori che possono creare il formarsi di patologie. E dato che i numeri del 2023 collegabili all’efficienza della sanità pubblica sono preoccupanti, quanto più ci si prenota appena si avvertono segnali preoccupanti tanto più si ha la possibilità di scongiurare il sorgere di mali incurabili o portatori di sofferenze. Indubbiamente, poi, una parte della prevenzione è pur sempre da ricollegare al modo di vivere.

I segnali di comparsa di patologie cardiovascolari

Ci sono dei segnali che possono e devono allertarci? Sì, il corpo degli input ce li lancia. In particolare, il dolore al petto, l’affaticamento, l’affanno nel respirare, i palpiti cardiaci, gli arti che si gonfiano in modo anomalo e talvolta casi di svenimento o perdita di coscienza. Questi segnali, talvolta, sono generici anche di patologie di altri apparati del corpo e quindi non devono essere subito ricollegati a problemi relativi al cuore e ai vasi sanguigni, ma possono essere una spia che qualcosa nel nostro corpo non stia funzionando correttamente. Quindi, magari, è possibile iniziare a modificare il proprio stile di vita per curarsi anche da sé oltre che con i medicinali più adeguati.

Stile di vita corretto: alcuni step irrinunciabili

Esattamente cosa serve per scongiurare che il cuore e gli arti connessi ad esso inizino a funzionare non correttamente? Come viene spesso ripetuto da quando siamo ragazzini servono un’alimentazione sana ed equilibrata, che tenga sotto controllo il sale, gli zuccheri e prediliga frutta, verdura, legumi, pochi grassi animali, poca carne rossa e limitata quantità di dolci e bevanda zuccherine. Fondamentale è poi l’attività fisica frequente ed evitare l’abuso di alcol e fumo. Infine, specie per le persone che hanno già varcato una certa soglia d’età, usufruire di controlli gratuiti che nascono da campagne di iniziative regionali come quella che lo scorso anno era a disposizione delle donne del Lazio per la prevenzione dei tumori al seno.

