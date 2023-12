Marketing e vendite: sinergia per un vantaggio competitivo

Uno degli aspetti più importanti per il successo di un’azienda oggi dipende in gran parte dalla capacità di distinguersi sul mercato e offrire un motivo valido ai clienti per acquistare. In questo contesto, l’unione tra marketing e vendite sta diventando sempre più centrale, perché dal lavoro di una possono dipendere i risultati dell’altra.

Fino a qualche anno fa, marketing e vendite viaggiavano su due differenti binari e gli imprenditori tendevano a separare queste due aree. Oggi possiamo dire che il marketing e le vendite sono come due lati della stessa medaglia: il marketing attira i potenziali clienti, mentre le vendite li convertono in clienti paganti.

I benefici della sinergia tra marketing e vendite

L’incontro tra marketing e vendite può accelerare la crescita e lo sviluppo del tuo business. Te lo spieghiamo meglio con un esempio: immagina che la tua azienda stia per lanciare sul mercato una nuova linea di prodotti. In questo caso, ogni team avrà obiettivi e funzioni diverse: il marketing creerà una campagna accattivante che attiri l’attenzione e susciti interesse, mentre il team di vendite interagirà con i lead generati, guidando i potenziali clienti verso l’acquisto.

In questo esempio, le due funzioni sono l’una il completamento dell’altra ed è questo il punto ottimale di arrivo di una strategia sinergica tra marketing e sales. Ecco alcuni dei vantaggi più interessanti per la tua impresa.

Aumento dell’efficienza

Il primo grande vantaggio che proviene dalla sinergia marketing-sales è una maggiore efficienza operativa. Il marketing, infatti, può generare lead di qualità che corrispondono esattamente al target ideale delle vendite, riducendo così il tempo e le risorse spesi per convertire i prospect in clienti.

Maggiore comprensione della customer journey

Una delle priorità di un’azienda è “accompagnare” il cliente in ogni fase del processo d’acquisto, dal primo contatto fino al post vendita. Condividendo questa visione, marketing e vendite possono lavorare su un approccio olistico alla customer journey, creando una comunicazione personalizzata per le esigenze e le caratteristiche di ogni cliente, aumentando la possibilità di conversione (e di fidelizzazione).

Superare le barriere

Come abbiamo detto, una “vecchia” visione dei reparti marketing e vendite li vedevano contrapposti, perché nascevano con intenti e KPI ben diversi.

La sinergia tra i due reparti “rompe” questo approccio, promuovendo una comunicazione aperta e un obiettivo comune. In questo modo, i team saranno più incentivati a lavorare per un fine condiviso e, di conseguenza, aumenteranno la motivazione e la cooperazione tra reparti.

[Migliore gestione dei conflitti

La collaborazione è la risorsa migliore per evitare i conflitti in azienda. ​​Se due team lavorano in sinergia e non sono in competizione diretta, la probabilità di conflitti interni si riduce moltissimo, con benefici diretti sugli equilibri dei tuoi collaboratori. Un ambiente di lavoro positivo e non tossico, infatti, aiuta le persone a sentirsi libere di esprimersi e dare di più, aiutando gli altri anziché cercare di sabotarli.

Strumenti e tecnologie per supportare la sinergia

L’unione tra marketing e sales può essere incentivata con l’aiuto di alcuni strumenti, oltre che dalla volontà e dall’impegno di ogni membro del team. Ci sono delle risorse, infatti, che possono facilitare i contatti tra due squadre, condividendo informazioni sui clienti e sui prodotti, ma anche piani di sviluppo e approcci strategici. Vediamo insieme quali sono i più importanti, che potresti integrare nella tua azienda potenzialmente subito:

CRM (Customer Relationship Management). I CRM sono software utili per tracciare le interazioni con i clienti, gestire lead e opportunità e dare una visione unica del cliente a entrambi i team. Utilizzare i CRM semplificherà la condivisione di informazioni, mantenendo i team aggiornati senza ricorrere a decine di scambi email o call; Tool collaborativi. Piattaforme come Slack, Microsoft Teams o Asana semplificano la comunicazione e la collaborazione in tempo reale tra i team, per fare in modo che tutti siano aggiornati e allineati sugli obiettivi e sulle attività in corso; Strumenti per condividere documenti in tempo reale. Allo stesso modo, tool per la condivisione di documenti sono utilissimi per scambiarsi file all’interno del team e fare modifiche comuni allo stesso documento. Ne sono esempi Google Drive e Dropbox.

Best practice per una sinergia efficace

Quando parliamo di incontro fra marketing e sales non c’è una “formula magica” capace di creare una sinergia efficace e valida in tutte le imprese. Ogni azienda, infatti, dovrà trovare la “sua” formula personale, sperimentando insieme ai team ciò che funziona meglio per stimolare la collaborazione. In ROMI Company , ad esempio, vengono applicate alcune best practice per migliorare le relazioni fra i team:

Definire obiettivi comuni: il primo passo, ovviamente, è decidere quali sono gli obiettivi che tutti i team dovranno raggiungere. In questo modo, potrai evitare ogni malinteso e fare in modo che tutti siano allineati; Alimentare la comunicazione: lo step successivo è imparare a comunicare nel modo giusto, utilizzando degli strumenti (come quelli citati nel paragrafo precedente), ma anche stabilendo delle sessioni di aggiornamento periodiche per valutare il lavoro svolto; Migliorare le competenze: per ampliare le competenze di entrambi i team sulle aree reciproche, potresti organizzare delle sessioni di formazione in cui i membri del team di marketing apprendono i processi di vendita e viceversa. In questo modo ogni team sarà più consapevole delle attività dell’altro e lavorerà (anche) in funzione degli obiettivi dell’altro; Valutare il lavoro leggendo i dati: scegliere delle metriche comuni aiuterà i team a responsabilizzarsi e a monitorare l’andamento del lavoro, integrando eventuali aggiustamenti alla strategia; Introdurre la cultura del feedback: attraverso lo scambio di opinioni, i tuoi collaboratori hanno modo di crescere e di impegnarsi nelle aree di miglioramento.

Conclusioni

L’incontro fra marketing e vendite è un asset importante per un’azienda che vuole crescere oggi. La collaborazione dei due team si traduce in una cura maggiore dei clienti e delle loro esigenze, in strategie più efficaci e, infine, in una crescita sia per le persone coinvolte, sia per il brand nel suo insieme.