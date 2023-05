Si sente costantemente parlare di digitalizzazione, ma siamo sicuri di sapere di cosa si tratta?

Quello su cui non ci sono dubbi sono gli effetti di tale fenomeno, sopraggiunto in seguito alla rivoluzione avvenuta in ambito informatico con la creazione di computer sempre più potenti ed efficaci.

Le nuove tecnologie hanno acquisito una parte importante nelle vite di tutti noi, per i diversi attori dell’economia come per i consumatori. Inoltre, hanno portato alla nascita di nuove figure professionali e di altrettanti strumenti/servizi economici. Ci sono settori che fanno eccezione? Assolutamente no e tra gli ambiti più innovativi troviamo quello finanziario.

Una delle soluzioni più richieste è quella dei prestiti personali, una forma di credito non finalizzato che si caratterizza per il fatto di non dover indicare fin da subito il motivo per cui si richiede una determinata somma: se ne può fare l’uso che si preferisce a patto di non avvalersene per la propria professione.

Una delle proposte più interessanti presenti sul web è quella dei prestiti online Findomestic , pensati per una fruizione da remoto tramite smartphone, tablet e pc, attraverso i quali è possibile persino sottoscrivere il contratto senza bisogno di recarsi in filiale: questo grazie all’innovativo sistema della firma digitale.

In questo articolo ci soffermiamo su cos’è concretamente la digitalizzazione e su quali sono le opportunità che mette a disposizione per il comparto finanziario.

Cos’è la digitalizzazione?

Cos’è la digitalizzazione? La risposta a questa domanda è molto complessa e interessa molteplici aspetti:

La digitalizzazione è prima di tutto un processo di conversione dei documenti cartacei in elettronici, custoditi all’interno di un computer o attraverso i sistemi innovativi di condivisione in cloud.

È un percorso che porta a un punto di vista differente per quanto riguarda la mentalità e l’organizzazione sia aziendale che da parte dei consumatori. È considerata da molti una spesa superflua ma le vicende attuali, a livello economico come sociale e culturale, hanno dimostrato ampiamente il contrario.

La digitalizzazione porta a un cambiamento di abitudini e l’acquisizione di nuove competenze: basti pensare soltanto a quelle necessarie per interagire con un telefonino.

Infine, la digitalizzazione è quel sistema che ha fatto registrare la nascita di ulteriori opportunità. Ne è un esempio proprio il comparto finanziario, con le nuove opzioni per quanto riguarda i prestiti personali.

Digitalizzazione e prestiti personali

I prestiti personali sono una formula consolidata da ormai diversi anni e riscuotono un costante successo presso gli utenti in virtù del fatto che permettono di ottenere una somma, grande come piccola, da utilizzare per i propri fini personali.

Le soluzioni online di ultima generazione come quelle di Findomestic consentono di accedere a proposte con condizioni particolarmente favorevoli e in grado di far risparmiare tempo prezioso.

Il valore aggiunto dei prestiti personali di Findomestic? Il fatto che le spese accessorie sono pari a zero e la flessibilità delle condizioni. La persona, una volta effettuato il regolare rimborso delle prime sei rate del prestito può modificare l’importo della rata, anche tutti i mesi, oppure saltarne una: è necessario rispettare l’intervallo di 11 rate che intercorre tra un salto rata e l’altro. Le due opzioni non risultano cumulabili.