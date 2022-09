Simbolo gastronomico del Canada e apprezzato soprattutto all’estero dove a colazione fa coppia fissa con waffles e pancakes ma anche con formaggi e fette biscottate, lo sciroppo d’acero è un dolcificante 100 % naturale dalle tantissime proprietà benefiche. Ricco di antiossidanti, vitamine e dal ridotto apporto di zuccheri, questo prezioso sciroppo fa bene al gusto e alla salute.

L’albero dell’acero e il suo prezioso sciroppo

In quanti film abbiamo visto i protagonisti fare colazione con pancakes inondati di sciroppo d’acero o consolarsi da cocenti delusioni amorose con waffles e succo d’acero? In America e Canada lo sciroppo d’acero è una filosofia di vita, ma negli ultimi anni anche in Italia riscuote sempre più successo. Conosciamolo meglio. Lo sciroppo d’acero si ottiene dalla linfa di tre varietà d’albero d’acero: l’acero da zucchero, l’acero rosso e quello nero. La raccolta della linfa, un liquido viscoso di colore ambrato, inizia tra marzo e aprile ed è accompagnata da sagre, feste popolari e riti tradizionali come la “Maple dance” ovvero “il ballo dell’acero”. Secondo la leggenda, l’origine dello sciroppo risalirebbe ai nativi americani che lo scoprirono osservando gli animali della foresta nutrirsi spesso con la linfa del prezioso albero. Per ottenere uno sciroppo gustoso e dal colore ambrato, la linfa viene fatta bollire a 104 gradi, filtrata, e, per preservarne le proprietà, confezionata a una temperatura di 82 gradi.



Esistono diversi tipi di sciroppo d’acero: quello che si ricava dalla linfa raccolta in primavera è più pregiato, chiaro e dal gusto delicato, lo sciroppo prelevato, invece, in autunno ha un colore scuro e per il suo sapore forte è utilizzato soprattutto per le produzioni industriali.

Sciroppo d’acero : un alleato per la salute dell’organismo

Lo sciroppo d’acero è un antiossidante naturale, non contiene glutine, grassi saturi e colesterolo. I ben 24 diversi tipi di antiossidanti contenuti nello sciroppo riducono la produzione di radicali liberi causa dell’invecchiamento cellulare e combattono le infiammazioni croniche contribuendo a mantenere efficiente il sistema immunitario. Va ricordato che ogni cucchiaino di sciroppo d’acero contiene sostanze benefiche come potassio, magnesio, calcio, ferro, vitamine del gruppo B e acido folico utili al corretto funzionamento del nostro organismo. Inoltre, pur avendo un potere addolcente 25 volte più alto dello zucchero, lo sciroppo d’acero ha un indice glicemico inferiore e recenti studi hanno evidenziato come l’acido abscissico in esso contenuto contribuisca a mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue. Spalmato sulla pelle lo sciroppo d’acero si rivela un vero alleato di bellezza grazie alle sue proprietà nutritive, emollienti e lenitive, mentre il suo moderato apporto calorico lo rende utile nelle diete a ridotto apporto calorico.

Sciroppo d’acero dove acquistarlo ?

Ti è venuta voglia di fare colazione con pancakes e sciroppo d’acero ma non sai dove acquistarlo? Visto il successo e la crescente richiesta di questi ultimi anni, lo sciroppo d’acero è sempre più facilmente reperibile. Per essere sicuri però di acquistare un vero sciroppo d’acero canadese 100% biologico, il consiglio è di rivolgersi a siti online specializzati come lestresorsderable.com. Punto di riferimento dei migliori produttori di sciroppo d’acero canadesi, lestresorsderable.com offre anche una vasta gamma di prodotti tipici della gastronomia canadese.