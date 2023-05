Le tendenze del fitness cambiano ogni anno anche se molte abitudini restano evergreen, perché quando si parla di sport e attività fisica è importante anche divertirsi.



Fra i trend del 2023 per allenamento e fitness, ci sono diverse categorie che comprendono alimentazione, tecnologia e metodi di allenamento, scopriamo quali sono nei prossimi paragrafi.

Alimentazione corretta, integratori sportivi e proteine





Partiamo dall’alimentazione, perché una dieta corretta è il trend evergreen di qualsiasi sportivo e persona che voglia restare in forma, allora ecco un maggiore spazio nel 2023 per i nutrizionisti, diete personalizzate ma anche un grande interesse per le migliori offerte su integratori sportivi e proteine , con lo scopo di coprire totalmente il fabbisogno quotidiano dei nutrienti necessari per svolgere attività sportiva.

Il personal training





Come per i dietologi e nutrizionisti, anche il personal training consente di svolgere un’attività personalizzata, in modo da individuare i problemi da risolvere e fissare gli obiettivi da raggiungere. A vantaggio di questo metodo c’è anche la tecnologia che consente di velocizzare i tempi con i servizi di training online.

3 attività fisiche che costituiscono i trend del 2023





Mentre la tecnologia diventa sempre di più un must anche per le attività di fitness, tra gli accessori più usati spiccano smart watch, fitness tracker e altri sistemi di monitoraggio, ci sono alcune attività che restano un trend per gli allenamenti e lo sport in questo 2023.

Running e attività outdoor





Questo è un trend che si conferma sempre di più anno dopo anno, perché le attività outdoor consentono di svolgere qualsiasi sessione di allenamento o parte di essa, e persino sport: running, calcio, tennis, beach volley e così via. Inoltre, svolgere attività sportiva all’aperto favorisce anche l’esercizio fisico per le persone più anziane, che con una semplice passeggiata quotidiana possono fare tanto per l’organismo e migliorare il loro benessere.

Body weight training





Questo è un trend per il fitness tanto semplice quanto efficace per allenarsi, perché gli esercizi a corpo libero consentono di sviluppare i muscoli semplicemente sfruttando il peso del proprio corpo, ecco perché il plank è una delle attività più praticate nel 2023. È possibile integrare questo tipo di allenamento anche con attrezzi e altri accessori in palestra, tutto a vantaggio della versatilità degli esercizi.

Allenamento alta intensità e breve durata





Ecco un altro trend che spopola fra gli appassionati di fitness ma anche fra i neofiti, l’allenamento ad alta intensità e di breve durata, tanto che negli ultimi 10 anni questa tipologia di esercizi è rimasta sempre nella top 5 delle tendenze.



Il 90% di questa tipologia di allenamento si svolge con un’intensità maggiore rispetto agli esercizi classici, per questo la sua durata è inferiore se paragonata all’allenamento tradizionale.