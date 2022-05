Suonare è un istinto che coinvolge l’uomo fin dagli albori della sua esistenza. La necessità quasi fisiologica della musica è, al contempo, profonda e immediata. Suonare uno strumento è oggi una passione “evoluta” da quel primordiale istinto, che coinvolge su più piani di interesse e su molteplici aspetti da considerare. Su tutti, quello della scelta dello strumento giusto.

Suonare e trovare lo strumento “anima gemella”

Il gesto del suono è primordiale quanto l’istinto a suonare. L’uomo ne ha sempre avvertito il bisogno fin da quando esiste. Trovare lo strumento adatto a noi, però, è questione diversa, infinitamente più personale, intima, e in sintesi soggettiva. Si potrebbe quasi parlare di compatibilità caratteriale, magari più “impattante” se riguarda i tasti di un piano, più “armonica” se si concentra sulle corde di una chitarra, più “ondeggiante e fluttuante” se il nostro amore è un classico flauto. A ciascuno lo strumento con cui scatta la proverbiale “scintilla”, quel colpo di fulmine che la melodia fa già partire dentro di noi.

L’infinità del suono

Tra polifonia e monofonia, dolcezza e durezza, il novero degli strumenti da “vivere” è così ampio da lasciare senza fiato. Tastiere, strumenti a fiato, a corda, a percussione: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Una batteria per un approccio più ruvido al ritmo, una chitarra per ottenere un’armonia più incline ad un approccio istintivo al suono stesso. I tasti di un pianoforte per sviluppare un’espansione quasi arborescente alle melodie e alle tracce. Trovare il vostro strumento preferito non sarà soltanto un gusto. Sarà quasi una scelta di vita, che vi dirà attraverso la musica cosa siete e cosa volete dall’esistenza e dalle sue evoluzioni.