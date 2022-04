É nata Cryptosmart, la prima piattaforma Fintech tutta italiana, fondata in Umbria in piena crisi pandemica da cinque ambiziosi imprenditori con solide esperienze manageriali alle spalle. L’obiettivo di Cryptosmart è soddisfare le esigenze di tutti, dagli imprenditori alle persone comuni. Cryptosmart è una piattaforma facile, indipendente e a basso costo. I fondatori, in un’intervista hanno dichiarato “Come imprenditori che vivono in Italia, ci siamo resi conto che c’è mancanza di accesso alle crypto valute e agli asset digitali nel Paese, specialmente per le persone comuni – spiegano – La finanza, per essere davvero democratica, deve essere facile da capire e poco costosa. Questi sono i pilastri di Cryptosmart”. Vediamo nel dettaglio i servizi offerti dalla piattaforma.

Servizio Staking

Fedele al suo significato letterale, lo staking è l’atto di impegnare le tue criptovalute per supportare una rete blockchain contribuendo alla sua sicurezza ed efficienza. Come funziona lo staking? Impegnando le loro criptovalute, i partecipanti aiutano a rafforzare la capacità della blockchain di elaborare e verificare le transazioni, consentendole così di funzionare senza intoppi e diventare resistente agli attacchi dannosi.

In cambio, i partecipanti ricevono premi per lo staking, motivo per cui è diventata una popolare fonte di reddito passivo e un mezzo per generare flusso di cassa tra i seri investitori di criptovalute.

Cryptosmart utilizza il modello proof-of-stake. Che cos’è? È un tipo di meccanismo di consenso utilizzato per convalidare le transazioni di criptovaluta. Con questo sistema, i partecipanti possono mettere in gioco le loro criptovalute per avere la possibilità di convalidare nuove transazioni, aggiornare la blockchain e guadagnare una ricompensa dal 4% al 14% su base annua a seconda del tipo di crypto messa a staking

Come funziona il servizio staking?

Dopo aver impegnato le loro criptovalute, i partecipanti allo staking diventano immediatamente validatori per la rete da cui scegliere casualmente per confermare blocchi di transazioni. Detto questo, è risaputo che maggiore è la quantità di criptovalute che commetti, maggiori sono le possibilità che hai di essere scelto come validatore di blocchi successivo.

Ogni volta che un blocco viene aggiunto alla blockchain, nuove criptovalute vengono coniate e distribuite come ricompense di staking al validatore di quel blocco. Nella maggior parte dei casi, la ricompensa per lo staking ricevuta è la criptovaluta nativa della blockchain.

Servizio Exchange

Il servizio di Exchange: è possibile accedere intuitivamente al sito ww.cryptosmart.it e registrarsi, avendo la possibilità di aprire il conto gratuitamente.

Pochi e semplici passaggi per acquistare e vendere crypto e asset digitali, attraverso bonifico bancario, ricordando che a differenza di ciò che avviene con la maggior parte degli exchange presenti sul mercato, che hanno il conto corrente di deposito presso paradisi fiscali, con Cryptosmart è tutto localizzato sul territorio nazionale.

Cryptosmart rispetta, garantendo la più totale tranquillità, i massimi standard di sicurezza. Tutti i server di Cryptosmart hanno molteplici repliche e sono protetti da password ed autenticazione a doppio fattore, mentre la crittografia SSL protegge durante la navigazione e i dati sono nella loro totalità crittografati, quando inattivi.

Servizio di CSMarket

Con questo servizio è possibile usare le criptovalute nell’economia reale. È possibile acquistare Gift Card digitali dei migliori marchi della grande distribuzione italiana dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione pagando in Bitcoin.

Servizio CSpay

Le aziende possono inviare e ricevere pagamenti peer-to-peer in Bitcoin o altre criptovalute, veloci e senza intermediari. Si tratta di un servizio per le aziende che intendono incrementare il loro fatturato offrendo la possibilità ai propri clienti di pagare attraverso l’uso della criptovaluta, già molto diffusa nei paesi sviluppati.

Il servizio CSpay permette alle aziende una volta ricevuto il pagamento in Bitcoin e altre criptovalute di convertire istantaneamente la criptovaluta ricevuta in Euro, incassando quindi in Euro quello che il cliente ha pagato con le proprie criptovalute, eliminando il rischio di cambio relativo alla volatilità della criptovaluta.